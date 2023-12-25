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Что добавить в кофе, чтобы сделать его полезнее — ответ нашла физиолог
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Что добавить в кофе, чтобы сделать его полезнее — ответ нашла физиолог

Что добавить в кофе, чтобы сделать его полезнее — ответ нашла физиолог
Что добавить в кофе, чтобы сделать его полезнее — ответ нашла физиолог
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Едим Дома
Едим Дома
25 декабря 2023

Декан факультета естественных наук Государственного университета просвещения, физиолог Ирина Лялина рассказала, какие добавки к кофе укрепляют здоровье. 

Специалист посоветовала присмотреться к лимонному соку и специям, особенно корице, кардамону, ванили и гвоздике. 

Как отметила физиолог, эти продукты сами по себе очень полезны. Например, в лимонном соке высокая концентрация аскорбиновой кислоты, которая поддерживает иммунитет и держит кровеносные сосуды в тонусе. Если добавить сок лимона в кофе, то напиток станет полезнее — люди с пониженным давлением в первую очередь оценят его пользу. 

Кардамон также воздействует на кровеносную систему: благодаря специи снижается тягучесть крови. Кроме того, кардамон снимает кишечные спазмы. 

Корица — уникальный продукт, который создает полезнейший дуэт с кофе. Напиток с такой добавкой улучшит мозговую активность и сделает человека более выносливым в физическом плане. Ваниль, в свою очередь, снижает риск инсульта, а также ускоряет метаболизм и защищает организм от преждевременного старения, отметила Лялина в разговоре с NEWS.ru.

Гвоздику тоже можно добавлять в кофе, так как она обеспечивает обезболивающий эффект.

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