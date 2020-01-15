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Крещение Господне (Святое Богоявление) у восточ...
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Торт «Молочный пломбир»
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Торт «Молочный пломбир»

4.0
22
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Торт «Молочный пломбир»
cirodal751
cirodal751
22
0
8
Приготовление
3 часа
Рецепт на:
5 персон
 
ОПИСАНИЕ

Торт 2 кг, 26 см. Нежнейший. Ни в одном магазине такого не найти по вкусу. После этого торта стандартные магазинные вам даже даром будут не нужны. Частные тортоделы с мастиками и по 1000 рублей за кг тоже не гарантируют такой вкусный торт. Для приготовления торта абсолютно не требуется опыт, нужно только внимательно следовать рецепту. Бюджет очень скромный — 500 рублей за 2 кг (некоторые продукты останутся, чистая цена — около 300 рублей).

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шаг 1
Для теста понадобится: масло сливочное 82,5% (50 г), молоко (3 ст. л.), мука (3 стакана — 500 г), сахар (0,5 стакана), яйцо (2 шт.), мед (2 ст. л. с горкой), сода (1 ч. л. без горки), ванилин (0,1 г). 
Мед, масло, сахар, молоко смешать и растопить на медленном огне, помешивая. После того как эта масса станет однородной, снять с огня на 3 минуты и дать остыть. 2 яйца в отдельной миске взбить (перемешать) венчиком или вилкой, влить их в эту теплую массу и размешать, добавить соду и ванилин. Перелить все в миску с мукой и замесить тесто ложкой, потом руками. Тесто не должно прилипать. Если прилипает, то добавить муки. Положить в мешочек, убрать в холодильник на 2 часа. Начать готовить крем.
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шаг 2
Для крема понадобится: масло сливочное 82,5% (50 г), молоко (1,2 литра), мука (4,5 ст. л. с горкой), сахар (0,5 стакана), яйца (3 шт.), ванилин (0,2 г — на кончике ножа). Смешать сахар, муку, яйца. Потом влить 1 стакан молока, еще раз перемешать — получится молочная смесь.
Отдельно вскипятить 3,5 стакана молока, убавить огонь до среднего и влить туда предварительно перемешанную молочную смесь. Выливать в молоко очень тоненькой струйкой подальше от центра, постоянно помешивая. Всю эту общую массу разогреть на среднем огне, постоянно помешивая, до закипания и загустения (~3 минуты). Как только начнет закипать, убрать с огня. В течение 5 минут раз в минуту помешивать. Потом накрыть крышкой и оставить остывать на 1 час до комнатной температуры (или 20–30 минут на морозе).
После остывания крема нарезать сливочное масло (50 г) ломтиками. Размягчить или растопить на огне или в микроволновке. Проследить, чтобы не было комочков. Постепенно добавлять в остывший крем порциями, тщательно размешивая. Добавить ванилин. Крем должен быть без комков, на вкус напоминает мороженое, пломбир. Подождать, пока остынет тесто в холодильнике. Приступить к завершению.
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шаг 3
Завершение. Разогреть духовку до 200°C. Достать из холодильника холодное тесто, разрезать на 8 равных кусков. Обильно посыпать мукой стол, скалку, руки и тесто. Каждый из кусков раскатать скалкой в тонкий блин до ширины противня (25 см), подсыпать муку во время раскатывания под блин на стол. Если блин не раскатывается или прилипает к столу, то насыпьте больше муки. Тесто нежное, рвется. Намотать на скалку, перенести на противень и уложить в него тесто. Противень ничем смазывать не нужно, тесто не прилипает. Запекать (подсушить) в духовке 3 минуты до золотистого цвета. Приступить к следующему коржу (раскатать и запечь). Итого получится 8 коржей. Сложить коржи друг на друга, подравнять (обрезать) выступающие края, обрезки подсушить в духовке 3–4 минуты. Переложить коржи поочередно, обильно смазывая сверху каждый корж кремом (на каждый корж 3 ложки крема с горкой). В конце смазать кремом край (ободок) торта. Скалкой размять сухие обрезки до крупной крошки, посыпать ей торт сверху и по бокам. По желанию растереть 20 г шоколада или арахиса и тоже посыпать. Поставить торт в холодильник на 2 часа пропитаться. В разрезе слой крема должен быть равен по толщине слою коржа.
ГОЛОСА ЗА РЕЦЕПТ ДНЯ(1)
Римма
Римма
Тэги рецепта
выпечкаужинвыпекать, запекатьнарезатьавторскаясливочное маслос шоколадомневажно
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