Для крема понадобится: масло сливочное 82,5% (50 г), молоко (1,2 литра), мука (4,5 ст. л. с горкой), сахар (0,5 стакана), яйца (3 шт.), ванилин (0,2 г — на кончике ножа). Смешать сахар, муку, яйца. Потом влить 1 стакан молока, еще раз перемешать — получится молочная смесь.
Отдельно вскипятить 3,5 стакана молока, убавить огонь до среднего и влить туда предварительно перемешанную молочную смесь. Выливать в молоко очень тоненькой струйкой подальше от центра, постоянно помешивая. Всю эту общую массу разогреть на среднем огне, постоянно помешивая, до закипания и загустения (~3 минуты). Как только начнет закипать, убрать с огня. В течение 5 минут раз в минуту помешивать. Потом накрыть крышкой и оставить остывать на 1 час до комнатной температуры (или 20–30 минут на морозе).
После остывания крема нарезать сливочное масло (50 г) ломтиками. Размягчить или растопить на огне или в микроволновке. Проследить, чтобы не было комочков. Постепенно добавлять в остывший крем порциями, тщательно размешивая. Добавить ванилин. Крем должен быть без комков, на вкус напоминает мороженое, пломбир. Подождать, пока остынет тесто в холодильнике. Приступить к завершению.