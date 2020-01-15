На весь экран шаг 3

Завершение. Разогреть духовку до 200°C. Достать из холодильника холодное тесто, разрезать на 8 равных кусков. Обильно посыпать мукой стол, скалку, руки и тесто. Каждый из кусков раскатать скалкой в тонкий блин до ширины противня (25 см), подсыпать муку во время раскатывания под блин на стол. Если блин не раскатывается или прилипает к столу, то насыпьте больше муки. Тесто нежное, рвется. Намотать на скалку, перенести на противень и уложить в него тесто. Противень ничем смазывать не нужно, тесто не прилипает. Запекать (подсушить) в духовке 3 минуты до золотистого цвета. Приступить к следующему коржу (раскатать и запечь). Итого получится 8 коржей. Сложить коржи друг на друга, подравнять (обрезать) выступающие края, обрезки подсушить в духовке 3–4 минуты. Переложить коржи поочередно, обильно смазывая сверху каждый корж кремом (на каждый корж 3 ложки крема с горкой). В конце смазать кремом край (ободок) торта. Скалкой размять сухие обрезки до крупной крошки, посыпать ей торт сверху и по бокам. По желанию растереть 20 г шоколада или арахиса и тоже посыпать. Поставить торт в холодильник на 2 часа пропитаться. В разрезе слой крема должен быть равен по толщине слою коржа.