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Булочки с медовой глазурью
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Булочки с медовой глазурью

5.0
60
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Булочки с медовой глазурью
Ла Ванда
Ла Ванда
60
11
10
Подготовка
2 часа
Приготовление
30 минут
Рецепт на:
6 персон
 
ОПИСАНИЕ

Нежные булочки с воздушным мякишем и ароматом меда. За рецепт благодарю Венеру О. 

Участник конкурса
Конкурс рецептов «Меню в осенних тонах с ТМ „Русская палитра“»
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Пищевая ценность порции
547
кКалл
23%
Белки14 г
Жиры17 г
Углеводы84 г
% от дневной нормы
4 %
3 %
6 %
Основано на вашем
возрасте, весе и активности. Является справочной информацией.
ИНГРЕДИЕНТОВ НА
ПОРЦИЙ
Тесто
550 г
250 мл
11 г
100 г
2 шт.
60 г
½ ч. л.
Глазурь
1 ст. л.
30 г
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шаг 1
Муку просеять, поместить в миску. Всыпать туда же дрожжи и перемешать.
Муку просеять, поместить в миску. Всыпать туда же дрожжи и перемешать.
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шаг 2
Если мед засахарился, то его нужно растопить в микроволновой печи и охладить.
Если мед засахарился, то его нужно растопить в микроволновой печи и охладить.
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шаг 3
Влить в муку теплое молоко, добавить яйца, соль и мед.
Влить в муку теплое молоко, добавить яйца, соль и мед.
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шаг 4
Замесить тесто.
Замесить тесто.
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шаг 5
В последнюю очередь добавить растопленное сливочное масло. Хорошо вымесить. Достать тесто из чаши. Муку больше добавлять не нужно. Тесто получается довольно липкое. Чтобы оно не липло, руки нужно смазать растительным маслом.
В последнюю очередь добавить растопленное сливочное масло. Хорошо вымесить. Достать тесто из чаши. Муку больше добавлять не нужно. Тесто получается довольно липкое. Чтобы оно не липло, руки нужно смазать растительным маслом.
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шаг 6
Из готового теста сформировать шар и поместить в чашу. Накрыть полотенцем и оставить на 1,5 часа в теплом месте.
Из готового теста сформировать шар и поместить в чашу. Накрыть полотенцем и оставить на 1,5 часа в теплом месте.
На весь экран
шаг 7
Тесто должно увеличиться в 2 раза.
Тесто должно увеличиться в 2 раза.
На весь экран
шаг 8
Поднявшееся тесто вымесить и разделить на 12 частей. Сформовать круглые булочки и выложить их в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой.
Поднявшееся тесто вымесить и разделить на 12 частей. Сформовать круглые булочки и выложить их в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой.
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шаг 9
Дать тесту подняться в течение еще 20 минут. Духовку разогреть до 180°C. Поместить булочки в духовку и выпекать 20 минут.
Дать тесту подняться в течение еще 20 минут. Духовку разогреть до 180°C. Поместить булочки в духовку и выпекать 20 минут.
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шаг 10
Пока булочки пекутся, нагреть в микроволновке смесь меда и сливочного масла для глазури.
Пока булочки пекутся, нагреть в микроволновке смесь меда и сливочного масла для глазури.
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шаг 11
Горячие булочки при помощи силиконовой кисти обильно покрыть глазурью.
Горячие булочки при помощи силиконовой кисти обильно покрыть глазурью.
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шаг 12
Полностью остудить и подавать к чаю.
Полностью остудить и подавать к чаю.
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ГОЛОСА ЗА РЕЦЕПТ ДНЯ(9)
ЭLENA
ЭLENA
julika
julika
Cо_вкусом_ванили
Cо_вкусом_ванили
Елена &amp;&amp;&amp;
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Аня радуга
Аня радуга
Olga Miske
Olga Miske
Elena1639
Elena1639
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Комментарии — 11
Ed4 square50
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Лёлик
Лёлик
03.11.2019 11:39:57

Делала все в точности с рецептом. Муку взвешивала. И все равно тесто даже после поднятия не держало форму. Все растекалось. Получились абсолютно безформенные.

Ольга М.
Ольга М.
05.10.2019 20:32:02

Тоже хотела написать, что сухих дрожжей нужно наполовину меньше на 550 г муки. А я люблю печь подобные булочки на свежих дрожжах.Тогда их нужно 25 г.Они дают больший подъем. Очень вкусно и просто. Спасибо за рецепт. Многие почему-то боятся дрожжевого теста, но нужно пробовать, ощущать его и тогда ничего сложного.

Ла Ванда
Ла Ванда
05.10.2019 21:52:53
Ольга М.,

Спасибо! Полностью с Вами согласна по поводу дрожжевого теста)))

Елена &&&
Елена &&&
05.10.2019 14:26:27

В ингредиентах сухих дрожжей 25г на 550г муки. Это не ошибка?

Ла Ванда
Ла Ванда
05.10.2019 19:30:33
Елена &&&,

Сорри!!! Ошибка. Нужно 11 г (стандартный пакетик). Это эквивалент 25 г свежих дрожжей. Спасибо за вашу внимательность. 🌹Я поправлю рецепт

gapapolya
gapapolya
04.10.2019 10:57:56

Очень симпатичные булочки, пожалуй стяну парочку))))))😍

Ла Ванда
Ла Ванда
05.10.2019 08:45:18
gapapolya,

Спасибо! Можешь даже не парочку)))💜💜💜

Галина
Галина
04.10.2019 15:13:16

Какая вкусная красота - и булочки и посуда, и свет шикарный! 😇😇😇

Ла Ванда
Ла Ванда
05.10.2019 08:44:25
Галина,

Спасибо)))💝

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