Фило можно заменить замороженным бездрожжевым слоеным тестом, а шампиньоны — лисичками или другими маленькими грибами.
Фило можно заменить замороженным бездрожжевым слоеным тестом, а шампиньоны — лисичками или другими маленькими грибами.
Для такого пирога подойдут плотные, упругие бананы. Если у вас нет шоколада в каплях, порубите ножом обычную плитку.
Нежные булочки с воздушным мякишем и ароматом меда. За рецепт благодарю Венеру О.
|Белки
|14 г
|Жиры
|17 г
|Углеводы
|84 г
|550 г
|250 мл
|11 г
|100 г
|2 шт.
|60 г
|½ ч. л.
|1 ст. л.
|30 г
Куличи на этом тесте пеку не первый год, получается ажурное тесто, в меру сладкое и ароматное за счет добавок. Исходный рецепт дополнила пряностью — кардамоном, в паре с коньяком он нивелирует запах
Приготовление штруделя — увлекательное занятие, да и результат очень радует: тонкое и хрустящее тесто в сочетании с яблоками, аромат корицы, орехи, изюм. Предлагаю и вам тоже насладиться этой
Очень ароматный и вкусный хлеб, который отлично подойдет к мясу или рыбе.
Делала все в точности с рецептом. Муку взвешивала. И все равно тесто даже после поднятия не держало форму. Все растекалось. Получились абсолютно безформенные.
Тоже хотела написать, что сухих дрожжей нужно наполовину меньше на 550 г муки. А я люблю печь подобные булочки на свежих дрожжах.Тогда их нужно 25 г.Они дают больший подъем. Очень вкусно и просто. Спасибо за рецепт. Многие почему-то боятся дрожжевого теста, но нужно пробовать, ощущать его и тогда ничего сложного.
Спасибо! Полностью с Вами согласна по поводу дрожжевого теста)))
В ингредиентах сухих дрожжей 25г на 550г муки. Это не ошибка?
Сорри!!! Ошибка. Нужно 11 г (стандартный пакетик). Это эквивалент 25 г свежих дрожжей. Спасибо за вашу внимательность. 🌹Я поправлю рецепт
Очень симпатичные булочки, пожалуй стяну парочку))))))😍
Спасибо! Можешь даже не парочку)))💜💜💜
Какая вкусная красота - и булочки и посуда, и свет шикарный! 😇😇😇
Спасибо)))💝