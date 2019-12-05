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Крещенский сочельник
Крещенский сочельник
Крещение Господне (Святое Богоявление) у восточных христиан
Крещение Господне (Святое Богоявление) у восточ...
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Кекс «Мадемуазель Шоколад»
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Кекс «Мадемуазель Шоколад»

4.0
66
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Кекс «Мадемуазель Шоколад»
Кекс «Мадемуазель Шоколад»
Кекс «Мадемуазель Шоколад»
Кекс «Мадемуазель Шоколад»
Кекс «Мадемуазель Шоколад»
132671 ed4 square100
Кекс «Мадемуазель Шоколад»
Кекс «Мадемуазель Шоколад»
Кекс «Мадемуазель Шоколад»
Кекс «Мадемуазель Шоколад»
Aleks
Aleks
66
22
8
Приготовление
50 минут
Рецепт на:
4 персоны
 
ОПИСАНИЕ

Шоколадная выпечка очень уютная, наполняет дом ароматом кондитерской. Сразу хочется выпить кофе, почитать книгу или посмотреть хороший фильм.

Этот кекс очень прост в приготовлении, супершоколадный яркий сливочный вкус!

Важно все хорошо взбить и наслаждаться ароматом в процессе приготовления.

Шаги описаны подробно и понятно.

Желаю удачи!

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Пищевая ценность порции
1080
кКалл
45%
Белки21 г
Жиры64 г
Углеводы107 г
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шаг 1
Масло немного растопить, добавить сахар, взбить.
Масло немного растопить, добавить сахар, взбить.
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шаг 2
Получается вот такая гладкая масса. Добавляю по одному яйца, хорошо взбиваю.
Получается вот такая гладкая масса. Добавляю по одному яйца, хорошо взбиваю.
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шаг 3
Вот так должна выглядеть масса после взбивания.
Вот так должна выглядеть масса после взбивания.
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шаг 4
Вливаю молоко, взбиваю.
Вливаю молоко, взбиваю.
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шаг 5
Затем — мука, разрыхлитель, какао. Какао берите непременно хорошее. Снова взбиваю.
Затем — мука, разрыхлитель, какао. Какао берите непременно хорошее. Снова взбиваю.
На весь экран
шаг 6
Это уже вкусно и красиво. Консистенция, как крем.
Это уже вкусно и красиво. Консистенция, как крем.
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шаг 7
Сливочный сыр комнатной температуры. Сыр хорошо пропитывает кекс, создает текстуру очень особенную! Если вы не любите начинки, можно обойтись и без сыра.
Сливочный сыр комнатной температуры. Сыр хорошо пропитывает кекс, создает текстуру очень особенную! Если вы не любите начинки, можно обойтись и без сыра.
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шаг 8
Взбиваю с сахарной пудрой, можно добавить кофе, корицу, кардамон, ваниль — все по желанию.
Взбиваю с сахарной пудрой, можно добавить кофе, корицу, кардамон, ваниль — все по желанию.
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шаг 9
Форма, на нее — французская рубашка. Тесто — пополам. Вливаю первую часть.
Форма, на нее — французская рубашка. Тесто — пополам. Вливаю первую часть.
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шаг 10
Кладу сыр и горсть изюма.
Кладу сыр и горсть изюма.
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шаг 11
Духовка — на 160°C. Вливаю вторую часть теста. Выпекаю 40–50 минут. Результат готовности зависит от возможностей вашей духовки, проверяйте.
Духовка — на 160°C. Вливаю вторую часть теста. Выпекаю 40–50 минут. Результат готовности зависит от возможностей вашей духовки, проверяйте.
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шаг 12
Достать из духовки. Вот такая корочка, сыр может вытекать — это не страшно. Кекс накрыть полотенцем. Дать полностью остыть! Это важно. Если же вы начнете доставать его раньше, он просто распадется, а сыр не пропитает кекс — большая часть просто вытечет. Если вы выпекаете в силиконовой форме, также очень рекомендую не вынимать до полного остывания!
Достать из духовки. Вот такая корочка, сыр может вытекать — это не страшно. Кекс накрыть полотенцем. Дать полностью остыть! Это важно. Если же вы начнете доставать его раньше, он просто распадется, а сыр не пропитает кекс — большая часть просто вытечет. Если вы выпекаете в силиконовой форме, также очень рекомендую не вынимать до полного остывания!
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шаг 13
На водяной бане растопить шоколад. Можно добавить на этом этапе бренди, ликер — все по желанию.
На водяной бане растопить шоколад. Можно добавить на этом этапе бренди, ликер — все по желанию.
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шаг 14
Хорошо смазать шоколадом.
Хорошо смазать шоколадом.
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шаг 15
Останутся крошки, посыпьте ими края.
Останутся крошки, посыпьте ими края.
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шаг 16
Украсьте по желанию. У меня — цедра лайма, смородина и мята.
Украсьте по желанию. У меня — цедра лайма, смородина и мята.
На весь экран
шаг 17
Так выглядит в разрезе.
Так выглядит в разрезе.
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шаг 18
Сыр хорошо пропитал кекс, текстура очень шоколадная.
Сыр хорошо пропитал кекс, текстура очень шоколадная.
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шаг 19
Чтобы кусочки хорошо разрезались, дайте кексу полностью остыть. Повторяю, это очень важный момент! Можно поставить в холодильник, и через 2 часа это будет совершенно другая шоколадная история!
Чтобы кусочки хорошо разрезались, дайте кексу полностью остыть. Повторяю, это очень важный момент! Можно поставить в холодильник, и через 2 часа это будет совершенно другая шоколадная история!
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шаг 20
Приятного аппетита и хорошего настроения!
Приятного аппетита и хорошего настроения!
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Комментарии — 22
Ed4 square50
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shcherban.v.p
shcherban.v.p
11.01.2020 02:18:42

Поздравляю с рецептом месяца !
Классный кекс!👍🏻🏆

Aleks
Aleks
11.01.2020 17:11:56
shcherban.v.p,

Не знал!Благодарю🤝

Наталья
Наталья
04.01.2020 17:42:36

Алекс,спасибо за рецепт 🎄🎉🌺🌷🌸

Aleks
Aleks
05.01.2020 11:48:50
Наталья,

Наталья, благодарю Вас, что не обходите своим вниманием мои рецепты, обращаете внимание и готовите !
Я искренне рад!❤️
Так же признателен за фото отчёт, хорошо получилось,👍🏻глазурь шикарна 🔥
Поздравляю Вас с Наступившими и наступающими праздниками🎄🎅🏻

Елена Ковач (kovachev)
Елена Ковач (kovachev)
07.12.2019 14:21:36

Поздравляю!

Aleks
Aleks
07.12.2019 15:23:00
Елена Ковач (kovachev),

Благодарю Вас!🌹

Наталья
Наталья
07.12.2019 14:38:40

Очень вкусно выглядит 😍 определенно,в КК 😜

Aleks
Aleks
07.12.2019 15:22:45
Наталья,

Благодарю 🌹

Tatyana Frolova
Tatyana Frolova
07.12.2019 15:13:46

В рецепте написано творожный сыр, на фото сливочный плавленный, начала готовить, и озадачилась? Поясните!

Aleks
Aleks
07.12.2019 15:22:21
Tatyana Frolova,

Это творожный сыр Филадельфия,подойдёт любой творожный не жидкий!

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