Если добавить в тесто немного какао или шоколада, никто даже не догадается, что в пироге есть свекла. А еще здесь будут хорошо работать изюм или чернослив.
Если добавить в тесто немного какао или шоколада, никто даже не догадается, что в пироге есть свекла. А еще здесь будут хорошо работать изюм или чернослив.
Бананы должны быть очень спелыми, такими, которые дома уже никто не хочет есть. Оливковое масло здесь совсем не чувствуется, но очень помогает структуре теста, а овсяные хлопья не только полезны, но и
Шоколадная выпечка очень уютная, наполняет дом ароматом кондитерской. Сразу хочется выпить кофе, почитать книгу или посмотреть хороший фильм.
Этот кекс очень прост в приготовлении, супершоколадный яркий сливочный вкус!
Важно все хорошо взбить и наслаждаться ароматом в процессе приготовления.
Шаги описаны подробно и понятно.
Желаю удачи!
|Белки
|21 г
|Жиры
|64 г
|Углеводы
|107 г
|210 г
|5 ст. л.
|8 ст. л.
|4 шт.
|4 ст. л.
|1 стакан
|1 ч. л.
|4 ст. л.
|2 ст. л.
|1 горсть
|80 г
Новый год, апельсины, орехи и творог в кексе — это всегда праздник! И этот кекс поехал в Санкт-Петербург! Очень нравится по качеству и дизайну продукция от Joseph Joseph: набор разделочных досок
Время приготовления вафель зависит от мощности вашей вафельницы, поэтому ориентируйтесь на вашу технику. Перед приготовлением обязательно смажьте кисточкой поверхность вафельницы. Кабачок или
Говорят, у каждой хозяйки свой любимый штоллен. Я еще не определилась, решила совместить несколько вариантов добавок, и вот что получилось. Попробовала часть обычной муки заменить на овсяную. За идею
Поздравляю с рецептом месяца !
Классный кекс!👍🏻🏆
Не знал!Благодарю🤝
Алекс,спасибо за рецепт 🎄🎉🌺🌷🌸
Наталья, благодарю Вас, что не обходите своим вниманием мои рецепты, обращаете внимание и готовите !
Я искренне рад!❤️
Так же признателен за фото отчёт, хорошо получилось,👍🏻глазурь шикарна 🔥
Поздравляю Вас с Наступившими и наступающими праздниками🎄🎅🏻
Поздравляю!
Благодарю Вас!🌹
Очень вкусно выглядит 😍 определенно,в КК 😜
Благодарю 🌹
В рецепте написано творожный сыр, на фото сливочный плавленный, начала готовить, и озадачилась? Поясните!
Это творожный сыр Филадельфия,подойдёт любой творожный не жидкий!