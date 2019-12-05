На весь экран шаг 12

Достать из духовки. Вот такая корочка, сыр может вытекать — это не страшно. Кекс накрыть полотенцем. Дать полностью остыть! Это важно. Если же вы начнете доставать его раньше, он просто распадется, а сыр не пропитает кекс — большая часть просто вытечет. Если вы выпекаете в силиконовой форме, также очень рекомендую не вынимать до полного остывания!