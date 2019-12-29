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Крещение Господне (Святое Богоявление) у восточных христиан
Крещение Господне (Святое Богоявление) у восточ...
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Ликерный кекс «Париж»
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Ликерный кекс «Париж»

5.0
58
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Ликерный кекс «Париж»
Ликерный кекс «Париж»
Ликерный кекс «Париж»
Ликерный кекс «Париж»
Ликерный кекс «Париж»
132870 ed4 square100
Ликерный кекс «Париж»
Ликерный кекс «Париж»
Ликерный кекс «Париж»
Ликерный кекс «Париж»
Aleks
Aleks
58
35
10
Приготовление
1 час
Рецепт на:
5 персон
 
ОПИСАНИЕ

Дамы и господа, за окном зима — это время праздников, хорошего настроения, согревающих напитков, насыщенных пряных десертов! Предлагаю вам наполнить свой дом очень уютным ароматом кекса с ликером! Попробовав его однажды, не сомневайтесь — это будет зимняя любовь с первого кусочка!

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Пищевая ценность порции
807
кКалл
34%
Белки11 г
Жиры54 г
Углеводы71 г
% от дневной нормы
3 %
10 %
5 %
Основано на вашем
возрасте, весе и активности. Является справочной информацией.
ИНГРЕДИЕНТОВ НА
ПОРЦИЙ
Тесто
4 шт.
4 ст. л.
200 г
200 мл
8 ст. л.
12 г
100 г
2 ст. л.
Глазурь
3 ст. л.
2 ст. л.
Пропитка
100 мл
1 ст. л.
2 ст. л.
Дополнительно
70 г
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шаг 1
Масло должно быть мягким. Хорошо взбейте его с сахаром.
Масло должно быть мягким. Хорошо взбейте его с сахаром.
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шаг 2
Добавить яйца, снова взбейте.
Добавить яйца, снова взбейте.
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шаг 3
Влить сливки, взбить, добавить ликер.
Влить сливки, взбить, добавить ликер.
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шаг 4
Всыпать муку, разрыхлитель, хорошо перемешать.
Всыпать муку, разрыхлитель, хорошо перемешать.
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шаг 5
Маковая масса у меня готовая, с ромом и цукатами.
Маковая масса у меня готовая, с ромом и цукатами.
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шаг 6
Духовка — на 160°C. Форму застелить пергаментом.
Духовка — на 160°C. Форму застелить пергаментом.
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шаг 7
Влить половину теста в форму, затем — маковая начинка, сверху —остальное тесто.
Влить половину теста в форму, затем — маковая начинка, сверху —остальное тесто.
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шаг 8
Выпекать примерно 1 час. Результат готовности зависит от возможности вашей духовки, посматривайте.
Выпекать примерно 1 час. Результат готовности зависит от возможности вашей духовки, посматривайте.
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шаг 9
Достать кекс, дать ему слегка остыть.
Достать кекс, дать ему слегка остыть.
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шаг 10
Ликер смешать с сахарной пудрой. Глазурь должна быть довольно густая не очень жидкая, обращаю ваше внимание на то, что она быстро густеет, выкладывать нежно и быстро!
Ликер смешать с сахарной пудрой. Глазурь должна быть довольно густая не очень жидкая, обращаю ваше внимание на то, что она быстро густеет, выкладывать нежно и быстро!
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шаг 11
Срезаю верхушку кекса. В сотейник — лимонный сок и сахар, нагреваю до 70–75°C, добавляю апельсиновый ликер. Быстро поливаю кекс.
Срезаю верхушку кекса. В сотейник — лимонный сок и сахар, нагреваю до 70–75°C, добавляю апельсиновый ликер. Быстро поливаю кекс.
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шаг 12
Покрываю кекс глазурью.
Покрываю кекс глазурью.
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шаг 13
Верхушку кекса — в крошки. Посыпаю ими края.
Верхушку кекса — в крошки. Посыпаю ими края.
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шаг 14
Непременно берите хороший шоколад! Разламываю на кусочки, выстраиваю в ряд.
Непременно берите хороший шоколад! Разламываю на кусочки, выстраиваю в ряд.
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шаг 15
Посмотрите, какой красавец в разрезе! Обратите внимание на то, что шоколад тает и пропитывает кекс, вкус бесподобный!
Посмотрите, какой красавец в разрезе! Обратите внимание на то, что шоколад тает и пропитывает кекс, вкус бесподобный!
На весь экран
шаг 16
Текстура нежная, хорошо пропитана, вкус очень яркий, с лимонными нотами.
Текстура нежная, хорошо пропитана, вкус очень яркий, с лимонными нотами.
На весь экран
шаг 17
Глазурь ликерная в сочетании с шоколадом — это любовь с первого кусочка!
Глазурь ликерная в сочетании с шоколадом — это любовь с первого кусочка!
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шаг 18
Приятного аппетита и хорошего настроения!
Приятного аппетита и хорошего настроения!
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Комментарии — 35
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Руслан
Руслан
09.01.2020 15:23:11

Ох 😅и вкусно как!!

Дарья
Дарья
07.01.2020 18:32:36

Какой восхититеный кекс🔥❤️❤️❤️

viki41
viki41
31.12.2019 18:41:10

Очень праздничный и вероятно ароматный!🥂Жаль поздно увидела,нет 🍾такого ликера что бы испечь😅 попробую на Рождество 🎄

Константин
Константин
31.12.2019 16:37:45

Алекс!Мы уже испекли аромат 👍🏻Глазурь с Baileys я готов так есть 😋😅
Спасибо!

Наталия
Наталия
31.12.2019 08:15:00

Алекс, от всей души поздравляю с заслуженным РД и наступающим Новым Годом!!!👌👏👏👏🎄🎉

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