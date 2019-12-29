Для этого рецепта подойдет бекон, панчетта или сало с мясными прослойками. Тесто может храниться в холодильнике 3–4 дня, а в морозилке — пару недель.
Для этого рецепта подойдет бекон, панчетта или сало с мясными прослойками. Тесто может храниться в холодильнике 3–4 дня, а в морозилке — пару недель.
Если нет стручка ванили, добавьте 1 ч. ложку ванильного экстракта. Фисташки подойдут и соленые, фенхель можно заменить кунжутом, а грецкие орехи — орехами пекан. Если вы печете кантуччи впервые и
Тесто получилось немного суховатым — добавьте в него пару столовых ложек молока. Булочки будут еще вкуснее, если дать тесту немного отдохнуть в холодильнике.
Вместо пекана подойдут грецкие орехи, а вместо кленового сиропа — жидкий мед. Маффины можно заморозить и хранить в морозилке около двух месяцев. Подавать холодными или горячими с конфитюром, домашним
Дамы и господа, за окном зима — это время праздников, хорошего настроения, согревающих напитков, насыщенных пряных десертов! Предлагаю вам наполнить свой дом очень уютным ароматом кекса с ликером! Попробовав его однажды, не сомневайтесь — это будет зимняя любовь с первого кусочка!
|Белки
|11 г
|Жиры
|54 г
|Углеводы
|71 г
|4 шт.
|4 ст. л.
|200 г
|200 мл
|8 ст. л.
|12 г
|100 г
|2 ст. л.
|3 ст. л.
|2 ст. л.
|100 мл
|1 ст. л.
|2 ст. л.
|70 г
Вариация на тему заливного пирога на майонезе. Хорош и на праздничный стол, и на завтрак выходного дня. С капустой готовлю чаще всего с разными добавками. Можно запечь в духовке, но я приготовила в
Хотела приберечь этот рецепти на следующий год, но не получилось по той простой причине, что уже устала диктовать рецепт своим друзьям и родным по телефону. Поэтому публикую рецепт! Куличи неимоверно
Это пирожное было очень популярно в конце прошлого столетия в старанах Закавказья. Его часто готовили для свадеб и больших торжеств, потому что у него простой состав, оно легко готовится, при этом
Ох 😅и вкусно как!!
Какой восхититеный кекс🔥❤️❤️❤️
Очень праздничный и вероятно ароматный!🥂Жаль поздно увидела,нет 🍾такого ликера что бы испечь😅 попробую на Рождество 🎄
Алекс!Мы уже испекли аромат 👍🏻Глазурь с Baileys я готов так есть 😋😅
Спасибо!
Алекс, от всей души поздравляю с заслуженным РД и наступающим Новым Годом!!!👌👏👏👏🎄🎉