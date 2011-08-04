Яблочные маффины на кефире с орехами и отрубями

Если яблоки маленькие, возьмите две штуки, а фундук, чтобы он был ароматнее, подсушите предварительно в духовке. И не вымешивайте тесто слишком долго, иначе маффины получатся плотными и жесткими!