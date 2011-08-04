Если яблоки маленькие, возьмите две штуки, а фундук, чтобы он был ароматнее, подсушите предварительно в духовке. И не вымешивайте тесто слишком долго, иначе маффины получатся плотными и жесткими!
Если яблоки маленькие, возьмите две штуки, а фундук, чтобы он был ароматнее, подсушите предварительно в духовке. И не вымешивайте тесто слишком долго, иначе маффины получатся плотными и жесткими!
Тесто для капкейков и кексов, в отличие от теста для маффинов, должно быть тщательно вымешано — в нем не должно остаться никаких комочков.
400гр кефира
2 яйца
200гр сахара
250гр муки
1ч.л разрыхлителя
80мл раст.масла без запаха
2 крупные сливы
2ст.л коричневого сахара
Берите любые семечки, которые вам нравятся, льняные семена, например, сюда отлично впишутся! Выпекать маффины лучше в режиме «горячий воздух» или «конвекция».
Откусываете кусочек и чувствуете приятный лимонный вкус и волшебный аромат! Нежнейший мякиш кекса... Делаете глоток чая, и ваш кусочек просто исчезает. Он растаял во рту...
Люблю готовить что-нибудь творожное. Кексики — самое любимое блюдо на завтрак.
Супер-супер-супер!
Пока ребёнка гуляли на улице, мама успела погастрономить.
Вместо кефира брала сметану. Получилось быстро! и вкусно.
+5, и - в кулинарную книгу!
Рада,что вам понравилось:).Спасибо за отзыв!
спасибо за рецепт, помогает когда много лишнего кефира, действительно получился влажный кекс, делала с яблоком в форме для пирога. Всем понравилось.
Вот и я не знаю))ничего страшного, сегодня реабилитировалась, делала шоколадные все отлично получилось!
Вы знаете, почему-то маффины не золотились, а остались белыми. Спасибо за Ваш ответ, Ирина))
Не могу даже подумать,чтобы это могло быть....
Тесто оказалась жидким, несмотря на то,что добавила муки все равно не получилось. Видимо есть ошибка.
Ириска,(простите имени не знаю)тесто должно быть жидким,как на оладушки приблизительно,готовые маффины,такие рыхленькие,влажноватенькие получаются.....А что именно у вас не получилось?