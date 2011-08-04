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День котлет в Костроме
Фестиваль вина в Лимассоле
Фестиваль вина в Лимассоле
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К сожалению, мы ничего не нашли по вашему запросу.
Вы можете ввести новый запрос или перейти в один
из наших разделов, например рецептов
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Маффины со сливами.
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Яблочные маффины на кефире с орехами и отрубями
Рецепт от юлии высоцкой
Яблочные маффины на кефире с орехами и отрубями

Если яблоки маленькие, возьмите две штуки, а фундук, чтобы он был ароматнее, подсушите предварительно в духовке. И не вымешивайте тесто слишком долго, иначе маффины получатся плотными и жесткими!

Юлия Высоцкая
37
61728
3
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Маффины со сливами.

Маффины со сливами.
Маффины со сливами.
Маффины со сливами.
Маффины со сливами.
Маффины со сливами.
Маффины со сливами.
Маффины со сливами.
Valentina 78
Valentina 78
1
45
10
Рецепт на:
1 персону
 
ОПИСАНИЕ
Очень нежные,ароматные и сочные маффины.
В кулинарную книгу
 
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Ингредиенты

400гр кефира
2 яйца
200гр сахара
250гр муки
1ч.л разрыхлителя
80мл раст.масла без запаха
2 крупные сливы
2ст.л коричневого сахара

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На весь экран
шаг 1/4
Все! Приятного аппетита!!!
Все! Приятного аппетита!!!
На весь экран
шаг 2/4
Выпекать в предварительно разогретой духовке до 210градусов,25минут.
Выпекать в предварительно разогретой духовке до 210градусов,25минут.
На весь экран
шаг 3/4
Сливы нарезать кубиками.Тесто разлить по формочкам.Сверху вылржить сливы и посыпать сахаром.
Сливы нарезать кубиками.Тесто разлить по формочкам.Сверху вылржить сливы и посыпать сахаром.
На весь экран
шаг 4/4
В кефир разбить 2 яйца ,взбить.Добавить сахар и еще раз хорошо взбить.Постепенно добавлять просеянную муку с разрыхлителем.Вымесить тесто.Влить масло и перемешать.
В кефир разбить 2 яйца ,взбить.Добавить сахар и еще раз хорошо взбить.Постепенно добавлять просеянную муку с разрыхлителем.Вымесить тесто.Влить масло и перемешать.
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Тэги рецепта
кексы, маффинывыпечкарусскаявзбиватьвыпекать, запекать
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Комментарии — 45
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mariesboxmy
mariesboxmy
7 лет назад

Супер-супер-супер!
Пока ребёнка гуляли на улице, мама успела погастрономить.
Вместо кефира брала сметану. Получилось быстро! и вкусно.
+5, и - в кулинарную книгу!

Valentina 78
Valentina 78
7 лет назад
mariesboxmy,

Рада,что вам понравилось:).Спасибо за отзыв!

Тася
Тася
8 лет назад

спасибо за рецепт, помогает когда много лишнего кефира, действительно получился влажный кекс, делала с яблоком в форме для пирога. Всем понравилось.

Ириска
Ириска
8 лет назад

Вот и я не знаю))ничего страшного, сегодня реабилитировалась, делала шоколадные все отлично получилось!

Ириска
Ириска
8 лет назад

Вы знаете, почему-то маффины не золотились, а остались белыми. Спасибо за Ваш ответ, Ирина))

Valentina 78
Valentina 78
8 лет назад
Ириска,

Не могу даже подумать,чтобы это могло быть....

Ириска
Ириска
8 лет назад

Тесто оказалась жидким, несмотря на то,что добавила муки все равно не получилось. Видимо есть ошибка.

Valentina 78
Valentina 78
8 лет назад
Ириска,

Ириска,(простите имени не знаю)тесто должно быть жидким,как на оладушки приблизительно,готовые маффины,такие рыхленькие,влажноватенькие получаются.....А что именно у вас не получилось?

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Здесь вы найдете множество новых кулинарных идей,
станете автором собственной Кулинарной книги, встретите
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