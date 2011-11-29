Черешенка 29 ноября 2011 9

Рецепт на: 12 персон

ОПИСАНИЕ

Что у нас сегодня к чаю? Воздушный, ароматный, восхитительный творожно-фруктовый пирог с персиками, которые при желании всегда можно заменить на любые другие фрукты: абрикосы, вишню, сливу, черешню… да все что душе угодно!!! Прекрасное сочетание творога с фруктами, с легким оттенком цитрусовых и нежнейшая песочная основа этого пирога не оставят равнодушными никого!!!