Вместо слив можно использовать яблоки, но их нужно предварительно слегка припустить на сливочном масле.
Фрукты можно использовать любые, даже те, которые уже надоели или переспели, а вместо изюма подойдут курага, чернослив или сухой инжир.
Такой пирог можно приготовить с абрикосами — они здорово сочетаются с малиной, также хорошо получается со сливами и голубикой. Для лимонного вкуса и аромата апельсиновую цедру замените цедрой лимона,
Тесто:
2 яйца
200г сахара
1,5 ч.ложки разрыхлителя
120г сливочного масла
400г муки
Верхний слой:
500г творога (у меня обезжиренный, влажный)
1 пакетик сухой смеси для пудинга (у меня сливочный 50г) или 50г кукурузного крахмала
тертая цедра 1 апельсина (лимона)
3 ст.ложки сахара
1 ст.ложка ванильного сахара
3 яйца
1 банка консервированных фруктов (у меня персики)
Это удачная вариация шарлотки, получается даже у тех, кто занимается выпечкой первый раз в жизни. Яблоки можно взять разного сорта — к паре-тройке кислых добавить, например, ароматные Симиренко или
Приготовила по рецепту, вкусный пирог))) Сохраняю и себе)))
Потрясающий пирог, много раз его готовила и на каждый день, и на праздник. Всегда съедается мигом, даже девушки на диете едят и просят добавки.
Сколько раз пекла этот пирог,результат всегда превосходный,к тарту он не имеет никакого отношения,просто шикарный пирог и для праздника и просто так.
Уже дважды готовила этот замечательный пирог. Получается очень вкусным. Сегодня еще раз собираюсь повторить :)
Пирог очень красивый.
Но слишком много теста. Он вышел тяжелым. Нужно брать больше начинки или на треть сократить количество теста.
Если вы любите легкие тарты - то этот рецепт не для вас.
Второй раз печь не буду.