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К сожалению, мы ничего не нашли по вашему запросу.
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#ЛЕТОРЫБАГРИЛЬГотовим с Националь!
День Человека Моря в Португалии
День Человека Моря в Португалии
Национальный день, когда можно есть то, что хочется, в США
Национальный день, когда можно есть то, что хоч...
Сегодня • 06 мая
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К сожалению, мы ничего не нашли по вашему запросу.
Вы можете ввести новый запрос или перейти в один
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Творожный пирог с персиками
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Пирог с малиной и инжиром
Рецепт от юлии высоцкой
Пирог с малиной и инжиром

Такой пирог можно приготовить с абрикосами — они здорово сочетаются с малиной, также хорошо получается со сливами и голубикой. Для лимонного вкуса и аромата апельсиновую цедру замените цедрой лимона,

Юлия Высоцкая
19
30797
4
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Творожный пирог с персиками

Творожный пирог с персиками
Творожный пирог с персиками
Творожный пирог с персиками
Творожный пирог с персиками
Творожный пирог с персиками
Творожный пирог с персиками
Творожный пирог с персиками
Черешенка
Черешенка
17
217
9
Рецепт на:
12 персон
 
ОПИСАНИЕ
Что у нас сегодня к чаю? Воздушный, ароматный, восхитительный творожно-фруктовый пирог с персиками, которые при желании всегда можно заменить на любые другие фрукты: абрикосы, вишню, сливу, черешню… да все что душе угодно!!! Прекрасное сочетание творога с фруктами, с легким оттенком цитрусовых и нежнейшая песочная основа этого пирога не оставят равнодушными никого!!!
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Ингредиенты

Тесто:
2 яйца
200г сахара
1,5 ч.ложки разрыхлителя
120г сливочного масла
400г муки
Верхний слой:
500г творога (у меня обезжиренный, влажный)
1 пакетик сухой смеси для пудинга (у меня сливочный 50г) или 50г кукурузного крахмала
тертая цедра 1 апельсина (лимона)
3 ст.ложки сахара
1 ст.ложка ванильного сахара
3 яйца
1 банка консервированных фруктов (у меня персики)

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шаг 1/11
Готовим тесто: Муку перемешать с разрыхлителем…
Готовим тесто: Муку перемешать с разрыхлителем…
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шаг 2/11
Яйца взбить с сахаром, добавить сливочное масло, размягченное при комнатной температуре, и перемешать…
Яйца взбить с сахаром, добавить сливочное масло, размягченное при комнатной температуре, и перемешать…
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шаг 3/11
Смешать муку с яичной смесью и быстро вымесить тесто. Завернуть его в пищевую пленку или просто пакетик и положить в холодильник на 30 минут…
Смешать муку с яичной смесью и быстро вымесить тесто. Завернуть его в пищевую пленку или просто пакетик и положить в холодильник на 30 минут…
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шаг 4/11
Теперь приступим к верхнему слою пирога… Фрукты (персики) откинуть на дуршлаг…
Теперь приступим к верхнему слою пирога… Фрукты (персики) откинуть на дуршлаг…
На весь экран
шаг 5/11
Смешать творог, яйца, сахар, ванильный сахар, апельсиновую (лимонную) цедру и смесь для пудинга (или крахмал)… Творог можно использовать любой, это не принципиально, но если он слишком сухой, то уменьшите количество муки на 1-2 ст.ложки…
Смешать творог, яйца, сахар, ванильный сахар, апельсиновую (лимонную) цедру и смесь для пудинга (или крахмал)… Творог можно использовать любой, это не принципиально, но если он слишком сухой, то уменьшите количество муки на 1-2 ст.ложки…
На весь экран
шаг 6/11
Пудинг у меня такой…
Пудинг у меня такой…
На весь экран
шаг 7/11
В разъемную форму ( у меня диаметром 26см), смазанную маслом, выложить 2/3 теста и пальчиками распределить ее по форме, создавая бортики… Сверху на тесто выложить творожную массу…
В разъемную форму ( у меня диаметром 26см), смазанную маслом, выложить 2/3 теста и пальчиками распределить ее по форме, создавая бортики… Сверху на тесто выложить творожную массу…
На весь экран
шаг 8/11
Сверху творожной массы раскладываем половинки персиков срезами вниз и немножко вдавливаем их в творог…
Сверху творожной массы раскладываем половинки персиков срезами вниз и немножко вдавливаем их в творог…
На весь экран
шаг 9/11
Оставшееся тесто вымесить с 1-2 ложками муки до получения крошки, которую выложить сверху пирога… Я советую Вам сильно не усердствовать и крошки оставить покрупнее, они тогда получаются более нежными… Выпекать в заранее разогретой до 200 градусов духовке на средней полке 40-50 минут до золотистого цвета…
Оставшееся тесто вымесить с 1-2 ложками муки до получения крошки, которую выложить сверху пирога… Я советую Вам сильно не усердствовать и крошки оставить покрупнее, они тогда получаются более нежными… Выпекать в заранее разогретой до 200 градусов духовке на средней полке 40-50 минут до золотистого цвета…
На весь экран
шаг 10/11
Советы: 1. Чтобы творожный пирог после выпечки не осел, нужно примерно за 10 минут до готовности проткнуть его в нескольких метах зубочисткой… 2. После выпечки желательно минут 10-15 дать пирогу остыть в духовке, не вытаскивая его оттуда…
Советы: 1. Чтобы творожный пирог после выпечки не осел, нужно примерно за 10 минут до готовности проткнуть его в нескольких метах зубочисткой… 2. После выпечки желательно минут 10-15 дать пирогу остыть в духовке, не вытаскивая его оттуда…
На весь экран
шаг 11/11
После того как пирог остыл, посыпьте его сахарной пудрой и подавайте к чаю или кофе!!! Приятного аппетита!!!
После того как пирог остыл, посыпьте его сахарной пудрой и подавайте к чаю или кофе!!! Приятного аппетита!!!
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пирогипростые на каждый деньвыпечкавзбиватьвыпекать, запекать
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Комментарии — 217
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Ірина Тимощенко
Ірина Тимощенко
4 месяца назад

Приготовила по рецепту, вкусный пирог))) Сохраняю и себе)))

Jana Mihalovska
Jana Mihalovska
1 год назад

Потрясающий пирог, много раз его готовила и на каждый день, и на праздник. Всегда съедается мигом, даже девушки на диете едят и просят добавки.

zojagut
zojagut
1 год назад

Сколько раз пекла этот пирог,результат всегда превосходный,к тарту он не имеет никакого отношения,просто шикарный пирог и для праздника и просто так.

Елена
Елена
2 года назад

Уже дважды готовила этот замечательный пирог. Получается очень вкусным. Сегодня еще раз собираюсь повторить :)

dana.s
dana.s
3 года назад

Пирог очень красивый.
Но слишком много теста. Он вышел тяжелым. Нужно брать больше начинки или на треть сократить количество теста.
Если вы любите легкие тарты - то этот рецепт не для вас.
Второй раз печь не буду.

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Здесь вы найдете множество новых кулинарных идей,
станете автором собственной Кулинарной книги, встретите
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