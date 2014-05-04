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Арахисовый торт «Коровка»
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Арахисовый торт «Коровка»

4.5
92
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Арахисовый торт «Коровка»
Арахисовый торт «Коровка»
Арахисовый торт «Коровка»
Арахисовый торт «Коровка»
Арахисовый торт «Коровка»
66345 ed4 square100
Арахисовый торт «Коровка»
Арахисовый торт «Коровка»
Арахисовый торт «Коровка»
Арахисовый торт «Коровка»
Nin@ G.Lov.
Nin@ G.Lov.
92
189
9
Приготовление
1 час
Рецепт на:
1 персону
 
ОПИСАНИЕ

Привет всем! Я небольшое время отсутствовала на сайте,так как уезжала на отдых за город, конечно же готовила много вкусностей и этот торт не исключение, записав в блокнот  рецепт,за который очень благодарна Катюше Миуде,решила его приготовить,так как торт давно меня манил и своим видом,и простотой в приготовлении,ТЕМ БОЛЕЕ,КТО ЕГО НЕ ГОТОВИЛ ВСЕ БЫЛИ В ВОСТОРГЕ!!  Делала не все ,как указано по рецепту, готовила,как мне было удобнее и быстрее.Тесто нужно было размазывать по кругу и выпекать, я готовила по типу песочного теста,каждый коржик раскатывала тоненько,но все равно они при выпекании увеличиваются и получается сверху такой интересный  рисунок,интересно,почему так?  В крем нужно было добавить 300 грамм сливочного масла,но торт,как вы видите огромный,поэтому я взяла сливок, да побольше, ведь я очень люблю,когда много вкусного крема. Смотрите уже сами,сливки я взяла животные (натуральные) для взбивания 33 процентов жирности около 600 грамм,возможно понадобиться и больше. В общем теперь про вкус,очень оригинальный,не не что не похожий торт,это что-то невероятное ! Коржи песочные,но с ними нужно быть аккуратным,так как после остывание будут очень хрупкими,но когда тортик пропитывается, становятся нежными, пушистыми,легкими. Торт совсем  не сухой,все-все в меру,как по мне, а с этим вкуснейшим кремом- идеальное сочетание. Торт,опробовав кусочек,совсем не тяжелый на желудок, хотя там есть и орехи,  и сгущенное молоко,даже после плотого застолья этот тортик запомнится на долго! Готовится очень просто,а результат порадует всех. Еще напоследок хочу сказать,торт не из той оперы,чем настоится,тем вкуснее,правильнее написать,чем свежее тем вкуснее,т.е. вечером приготовили,а на следующий день наслаждайтесь прекрасным ,оригинальным, очень ароматным и нежным вкусом идеального Арахисового торта!
 

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Пищевая ценность блюда
10547
кКалл
448%
Белки202 г
Жиры642 г
Углеводы997 г
% от дневной нормы
50 %
124 %
71 %
Основано на вашем
возрасте, весе и активности. Является справочной информацией.
ИНГРЕДИЕНТОВ НА
ПОРЦИЮ
Для крема
700 г
600 мл
Основные
450 г
300 г
3 ст. л.
200 г
1 ½ ч. л.
250 г
3 шт.
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шаг 1
Для начала сварите 2 баночки сгущенного молока (3 ст.л. с одной баночки в тесто,а остальное в крем),каждая по 380 грамм. Варить в в кастрюле,заполненной водой около 2-2.5 часов. Арахис почистить и отправить в блендер. Измельчить в крошку,не страшно,если будут попадаться крупные кусочки.
Для начала сварите 2 баночки сгущенного молока (3 ст.л. с одной баночки в тесто,а остальное в крем),каждая по 380 грамм. Варить в в кастрюле,заполненной водой около 2-2.5 часов. Арахис почистить и отправить в блендер. Измельчить в крошку,не страшно,если будут попадаться крупные кусочки.
На весь экран
шаг 2
Измельченный арахис отправить в духовку на 200 градусов. Немного поджарить до золотистого цвета.
Измельченный арахис отправить в духовку на 200 градусов. Немного поджарить до золотистого цвета.
На весь экран
шаг 3
Готовим тесто. Масло комнатной температуры порезать на кубики.
Готовим тесто. Масло комнатной температуры порезать на кубики.
На весь экран
шаг 4
Взбить яйца с сахаром до бела.
Взбить яйца с сахаром до бела.
На весь экран
шаг 5
Добавить 3 полных столовых ложки сгущенного молока,взбить миксером.
Добавить 3 полных столовых ложки сгущенного молока,взбить миксером.
На весь экран
шаг 6
Добавить орехи, масло,снова взбить.
Добавить орехи, масло,снова взбить.
На весь экран
шаг 7
...
...
На весь экран
шаг 8
Затем добавить просеянную муку (450-500 грамм) с разрыхлителем
Затем добавить просеянную муку (450-500 грамм) с разрыхлителем
На весь экран
шаг 9
И уже лопаточкой размешать до однородности.
И уже лопаточкой размешать до однородности.
На весь экран
шаг 10
Тесто получается очень нежное и очень ароматное,как густой крем.
Тесто получается очень нежное и очень ароматное,как густой крем.
На весь экран
шаг 11
Присыпать мукой рабочую поверхность ,выложить тесто и сверху его также присыпать мукой,совсем немного замесить и порезать на небольшие брусочки.
Присыпать мукой рабочую поверхность ,выложить тесто и сверху его также присыпать мукой,совсем немного замесить и порезать на небольшие брусочки.
На весь экран
шаг 12
У меня форма размером 21 см. в диаметре. Брусочков получилось 12,для такого торта очень много,так как я готовила тортик из 9 коржей и он получился очень высокий,поэтому советую сократить немного количества ингредиентов,или же приготовить арахисовое печенье,дети сметут на раз-два,уверяю! Так же и с кремом, из указанного количества в ингредиентах мне хватило ровно на 9 коржей.
У меня форма размером 21 см. в диаметре. Брусочков получилось 12,для такого торта очень много,так как я готовила тортик из 9 коржей и он получился очень высокий,поэтому советую сократить немного количества ингредиентов,или же приготовить арахисовое печенье,дети сметут на раз-два,уверяю! Так же и с кремом, из указанного количества в ингредиентах мне хватило ровно на 9 коржей.
На весь экран
шаг 13
Присыпать хорошенько рабочую поверхность мукой,положить посерединке лепешечку,ее тоже присыпать мукой
Присыпать хорошенько рабочую поверхность мукой,положить посерединке лепешечку,ее тоже присыпать мукой
На весь экран
шаг 14
И очень тоненько раскатать,если прилипает к скалке, присыпайте мукой,у меня немного прилипали края.
И очень тоненько раскатать,если прилипает к скалке, присыпайте мукой,у меня немного прилипали края.
На весь экран
шаг 15
Выпекать каждый корж при температуре 200 градусов около 13 минут до золотистого цвета. Выложить на еще горячий корж форму и вырезать ножом по кругу диаметром вашей формы.
Выпекать каждый корж при температуре 200 градусов около 13 минут до золотистого цвета. Выложить на еще горячий корж форму и вырезать ножом по кругу диаметром вашей формы.
На весь экран
шаг 16
...
...
На весь экран
шаг 17
.......
.......
На весь экран
шаг 18
Готовим крем. Взбить сливки до пик. Сливки должны быть только животными для взбивания,как минимум 33 процентов жирности.
Готовим крем. Взбить сливки до пик. Сливки должны быть только животными для взбивания,как минимум 33 процентов жирности.
На весь экран
шаг 19
Сгущенное молоко хорошенько перемешать ложкой. Молоко должно быть обязательно холодным,из холодильника!
Сгущенное молоко хорошенько перемешать ложкой. Молоко должно быть обязательно холодным,из холодильника!
На весь экран
шаг 20
В ингредиентах я указала 700 грамм сгущенного молока,я не взвешивала,а указала приблизительно,вы отвариваете 2 баночки по 380 г ,с одной 3 ст.ложки в тесто,а остальное в крем. Добавьте немного сливок к сгущенному молоку,перемешайте.
В ингредиентах я указала 700 грамм сгущенного молока,я не взвешивала,а указала приблизительно,вы отвариваете 2 баночки по 380 г ,с одной 3 ст.ложки в тесто,а остальное в крем. Добавьте немного сливок к сгущенному молоку,перемешайте.
На весь экран
шаг 21
Этот крем добавьте ко взбитыми сливками и до однородности перемешайте венчиком. Крем готов.
Этот крем добавьте ко взбитыми сливками и до однородности перемешайте венчиком. Крем готов.
На весь экран
шаг 22
Смазываем каждый корж кремом.
Смазываем каждый корж кремом.
На весь экран
шаг 23
...
...
На весь экран
шаг 24
Бока и верх также.
Бока и верх также.
На весь экран
шаг 25
...
...
На весь экран
шаг 26
Обрезки измельчить в крошку,обсыпать бока.
Обрезки измельчить в крошку,обсыпать бока.
На весь экран
шаг 27
Украсить тортик по желанию. Я украсила сметанным кремом, просто взбила очень жирную сметану с сахаром и загустителем для сливок, растопленным белым и черным шоколадом.Дать тортику постоять около 30-40 минут при комнатной температуре. И отправить в холодильник на ночь.
Украсить тортик по желанию. Я украсила сметанным кремом, просто взбила очень жирную сметану с сахаром и загустителем для сливок, растопленным белым и черным шоколадом.Дать тортику постоять около 30-40 минут при комнатной температуре. И отправить в холодильник на ночь.
На весь экран
шаг 28
Тортик получился высоким и нарядным.
Тортик получился высоким и нарядным.
На весь экран
шаг 29
Оочень вкусным и оригинальным.
Оочень вкусным и оригинальным.
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шаг 30
...
...
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шаг 31
...
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шаг 32
Бесподобный торт!
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Комментарии — 189
Ed4 square50
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Ирина и Сергей
Ирина и Сергей
04.07.2019 12:08:17

Можно ли заранее испечь коржи?а помазать на следующий день?

Elena Uchakjna
Elena Uchakjna
05.03.2019 23:16:09

Получилось очень вкусно, делала на d24см.

Натэлла
Натэлла
30.01.2018 21:11:46

Готовила, вкусно!!! Из указанного количества получилось 7 коржей диаметром 28 см. На крем добавила ещё 200 гр сливок.

Елена Вавакина
Елена Вавакина
20.01.2018 00:50:54

Приготовила по вашему рецепту. Спасибо! удачно получилось. Пришлось повозиться, но это того стоило! Все получилось.

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