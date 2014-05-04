ОПИСАНИЕ

Привет всем! Я небольшое время отсутствовала на сайте,так как уезжала на отдых за город, конечно же готовила много вкусностей и этот торт не исключение, записав в блокнот рецепт,за который очень благодарна Катюше Миуде,решила его приготовить,так как торт давно меня манил и своим видом,и простотой в приготовлении,ТЕМ БОЛЕЕ,КТО ЕГО НЕ ГОТОВИЛ ВСЕ БЫЛИ В ВОСТОРГЕ!! Делала не все ,как указано по рецепту, готовила,как мне было удобнее и быстрее.Тесто нужно было размазывать по кругу и выпекать, я готовила по типу песочного теста,каждый коржик раскатывала тоненько,но все равно они при выпекании увеличиваются и получается сверху такой интересный рисунок,интересно,почему так? В крем нужно было добавить 300 грамм сливочного масла,но торт,как вы видите огромный,поэтому я взяла сливок, да побольше, ведь я очень люблю,когда много вкусного крема. Смотрите уже сами,сливки я взяла животные (натуральные) для взбивания 33 процентов жирности около 600 грамм,возможно понадобиться и больше. В общем теперь про вкус ,очень оригинальный,не не что не похожий торт,это что-то невероятное ! Коржи песочные,но с ними нужно быть аккуратным,так как после остывание будут очень хрупкими,но когда тортик пропитывается, становятся нежными, пушистыми,легкими. Торт совсем не сухой,все-все в меру,как по мне, а с этим вкуснейшим кремом- идеальное сочетание. Торт,опробовав кусочек,совсем не тяжелый на желудок, хотя там есть и орехи, и сгущенное молоко,даже после плотого застолья этот тортик запомнится на долго! Готовится очень просто,а результат порадует всех. Еще напоследок хочу сказать,торт не из той оперы,чем настоится,тем вкуснее,правильнее написать,чем свежее тем вкуснее,т.е. вечером приготовили,а на следующий день наслаждайтесь прекрасным ,оригинальным, очень ароматным и нежным вкусом идеального Арахисового торта!

