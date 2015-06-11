Свекла знакома каждому не только в России, Украине и других славянских странах, фламандцы, например, тоже уважают сладкие, богатые кальцием корнеплоды. Для скандинавов, как и для русских, свекла в сочетании с селедкой — сказка, а немцы маринуют совсем маленькие корешки свеколки и подают к мясу или просто как закуску.