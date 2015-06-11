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Салат из сельди со свеклой
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Салат из сельди со свеклой

Салат из сельди со свеклой
Салат из сельди со свеклой
Салат из сельди со свеклой
alla_33
14
3
10
Приготовление
15 минут
Рецепт на:
6 персон
 
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Пошаговый рецепт с фото

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Лук нарежьте соломкой, посыпьте сахаром и полейте уксусом. Затем перемешайте.
Лук нарежьте соломкой, посыпьте сахаром и полейте уксусом. Затем перемешайте.


На весь экран
Сельдь нарежьте соломкой.
Сельдь нарежьте соломкой.


На весь экран
Свеклу также нарежьте соломкой. Отварите или запеките ее заранее. Я, например, делаю это в микроволновке: мою, кладу в пакет и ставлю в микроволновую печь на 15 минут. Затем охлаждаю под холодной водой.
Свеклу также нарежьте соломкой. Отварите или запеките ее заранее. Я, например, делаю это в микроволновке: мою, кладу в пакет и ставлю в микроволновую печь на 15 минут. Затем охлаждаю под холодной водой.


На весь экран
Выложите на блюдо сельдь, лук, зеленый горошек и свеклу. Добавьте укроп и полейте горчичным маслом (можно подсолнечным нерафинированным).
Выложите на блюдо сельдь, лук, зеленый горошек и свеклу. Добавьте укроп и полейте горчичным маслом (можно подсолнечным нерафинированным).


На весь экран
Приятного аппетита!
Приятного аппетита!


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Мальва
ГОЛОСА ЗА РЕЦЕПТ ДНЯ(4)
Елена &amp;&amp;&amp;
Елена &&&
Наталья
Наталья
Simona
Simona
IRIYA
IRIYA
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Комментарии — 3
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Елена &&&
Елена &&&
1 год назад

Алла, я только недавно купила микроволновку, осваиваю. Вы свёклу заворачиваете в обычный полиэтиленовый пакет? Их можно использовать в микроволновке?

alla_33
alla_33
1 год назад
Елена &&&,

Да.

Наталья
Наталья
1 год назад

Интересно) похоже на винегрет с селедочкой 😄

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