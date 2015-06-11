Рыба в сочетании с овощами — самая полезная и грамотная еда!
Рыба в сочетании с овощами — самая полезная и грамотная еда!
Отваренный горошек ненадолго поместить в лед, чтобы он сохранил свой цвет. Вместо салата можно взять капустные листья.
|Белки
|10 г
|Жиры
|16 г
|Углеводы
|12 г
|250 г
|350 г
|200 г
|1 головка
|1 ч. л.
|1 ст. л.
|3 ст. л.
|по вкусу
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Алла, я только недавно купила микроволновку, осваиваю. Вы свёклу заворачиваете в обычный полиэтиленовый пакет? Их можно использовать в микроволновке?
Да.
Интересно) похоже на винегрет с селедочкой 😄