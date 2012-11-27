Если виноград крупный, лучше разрезать его пополам, а вот косточки можно не вынимать, они очень полезные. В такой пирог хорошо добавить еще и сыр — получится отличная закуска к вину. Вместо фенхеля
Если виноград крупный, лучше разрезать его пополам, а вот косточки можно не вынимать, они очень полезные. В такой пирог хорошо добавить еще и сыр — получится отличная закуска к вину. Вместо фенхеля
Для этого пирога подойдут любые лесные ягоды, например черника.
Настоящий зимний «бестселлер» у меня дома. Холодный он еще вкуснее, чем теплый, поэтому все рады спрятать кусочек на завтра — кому в школу с собой, кому на работу, а кому просто если захочется ночью
Тесто:
260 г. муки
180 г. сливочного масла
100 г. сахара
2 ч. л. разрыхлителя
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Яблочная начинка:
6 средних яблок (у меня Антоновка)
2 ч. л. корицы (факультативно)
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Творожная начинка:
400 г. творога
75 г. сахара
1 яйцо
Пакетик ванилина (1,5 г.)
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Форма d = 21 см.
Оригинальный пирог с интересной вкусовой гаммой. Тесто на пиве получается воздушным, а гречневая мука придает выпечке ореховый привкус. Поздравляю компанию Lesaffre, незаменимого помошника на
Летом на наших столах преобладает сладкая выпечка, и это понятно — изобилие ягод и фруктов на каждом шагу. Я же хочу предложить рецепт несладкого пирога, но очень сытного и вкусного. Начинка из
Татьяна, большое Вам спасибо за рецепт этого пирога! Изумительно вкусно! Правда, у меня он получился на 4 с минусом, но это частности. У меня творог очень очень жидкий, из за этого получилась тонкая прослойка, но все равно очень вкусно. Буду ещё его печь. Большое спасибо! 😁😊💞
как приятно!!😊 Я очень-очень рада, что пирог понравился!!💓 Уверена, в следующий раз все будет на отлично☺😇
У меня похожий пирожок называется варшавским. Делается из сухой смеси муки и манки, масло только сверху выкладывается, тонкими ломтиками. Не знаю, в чем принципиальность манки, но мне кажется, что и ваш вариант очень вкусный должен быть. Но это уже чисто песочное тесто, калорийное.
вкусный😀 Попробуйте.
Добрый вечер. Какого размера форма? Спасибо.
добрый день. Форма диаметром 21 см.
Спасибо большое!
☺️
Здравствуйте, Татьяна! Вы правы, получилось обалденно вкусно!!! Всем понравился пирог. Занесла Ваш рецепт в мои любимые. Благодарю! И крошки, действительно, было достаточно
вот видите, Ольга! Я очень рада, что понравился!👍😃 Спасибо большое за отзыв💐
Здравствуйте! Мой (по Вашему рецепту) пирог сейчас выпекается и буду надеяться на вкуснятину. Но у меня получилось, на мой взгляд, мало крошки, она очень скупо покрывала слои... Так должно быть или на будущее добавлять побольше муки, как Вы считаете? Поделюсь результатом после выпечки!
добрый день! Ольга, если размер формы у Вас такой жекак в рецепте, то всё хорошо. Крошки и получается не очень много, она не будет ложиться целым коржом как в торте, например, поэтому не волнуйтесь. А в будущем если захотите слой теста потолще, можете увеличить пропорции крошки😊 Думаю, у Вас всё получилось отлично👍💐