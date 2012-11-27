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Творожно-яблочный пирог «Слоеный»
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Творожно-яблочный пирог «Слоеный»

5.0
67
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Творожно-яблочный пирог «Слоеный»
Творожно-яблочный пирог «Слоеный»
Творожно-яблочный пирог «Слоеный»
Творожно-яблочный пирог «Слоеный»
Творожно-яблочный пирог «Слоеный»
48909 ed4 square100
Творожно-яблочный пирог «Слоеный»
Творожно-яблочный пирог «Слоеный»
Творожно-яблочный пирог «Слоеный»
Творожно-яблочный пирог «Слоеный»
Снежинка Татьяна
Снежинка Татьяна
67
228
10
Приготовление
1 час и 30 минут
Рецепт на:
1 персону
 
ОПИСАНИЕ
Безумно вкусный, совсем простой в приготовлении (для него даже не требуется замешивать тесто), очень нежный, в меру сладкий, ароматный и неповторимый пирог! В качестве теста – песочная крошка, которая гармонично сочетается с нежнейшей прослойкой ароматных яблок и очень вкусным кремовым творожным слоем! Пирог – сама нежность, фактически тает во рту. Для любителей яблочной и творожной выпечки пирог станет фаворитом:) Совсем забыла…для тех, кто не представляет свою жизнь без корицы, пробовать обязательно!))
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Ингредиенты

Тесто:
260 г. муки
180 г. сливочного масла
100 г. сахара
2 ч. л. разрыхлителя
*************************
Яблочная начинка:
6 средних яблок (у меня Антоновка)
2 ч. л. корицы (факультативно)
*************************
Творожная начинка:
400 г. творога
75 г. сахара
1 яйцо
Пакетик ванилина (1,5 г.)
_________________________
Форма d = 21 см.

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шаг 1
Для творожной начинки взбиваем миксером или в блендере творог, сахар, ванилин и яйцо. Главная задача – сделать однородную творожную массу.
Для творожной начинки взбиваем миксером или в блендере творог, сахар, ванилин и яйцо. Главная задача – сделать однородную творожную массу.
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шаг 2
Для песочной крошки в миску насыпаем муку, сахар и натираем к ним сливочное масло.
Для песочной крошки в миску насыпаем муку, сахар и натираем к ним сливочное масло.
На весь экран
шаг 3
Растираем пальцами до получения крошки. Всыпаем разрыхлитель и перемешиваем.
Растираем пальцами до получения крошки. Всыпаем разрыхлитель и перемешиваем.
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шаг 4
Для яблочной начинки яблоки очищаем от кожицы и семенного гнезда. Яблоки лучше брать сочные и твёрдые, с кислинкой. Натираем их на крупной тёрке, по желанию (но очень рекомендовано) добавляем корицу, перемешиваем.
Для яблочной начинки яблоки очищаем от кожицы и семенного гнезда. Яблоки лучше брать сочные и твёрдые, с кислинкой. Натираем их на крупной тёрке, по желанию (но очень рекомендовано) добавляем корицу, перемешиваем.
На весь экран
шаг 5
На дно формы выкладываем четверть песочной крошки, слегка утрамбовываем. Я рекомендую сразу зрительно разделить крошку на 4 части, чтобы не получилось так, что для последнего слоя останется больше, лучше пусть в конце останется меньше, чем на предыдущие слои.
На дно формы выкладываем четверть песочной крошки, слегка утрамбовываем. Я рекомендую сразу зрительно разделить крошку на 4 части, чтобы не получилось так, что для последнего слоя останется больше, лучше пусть в конце останется меньше, чем на предыдущие слои.
На весь экран
шаг 6
Теперь слой из половины яблочной начинки.
Теперь слой из половины яблочной начинки.
На весь экран
шаг 7
Снова посыпаем равномерно четверть песочной крошки и распределяем всю творожную начинку.
Снова посыпаем равномерно четверть песочной крошки и распределяем всю творожную начинку.
На весь экран
шаг 8
На творожную начинку – четверть песочной крошки. Затем оставшуюся половину яблок и сверху посыпаем оставшейся крошкой.
На творожную начинку – четверть песочной крошки. Затем оставшуюся половину яблок и сверху посыпаем оставшейся крошкой.
На весь экран
шаг 9
Ставим пирог в разогретую до 200С духовку на 1 час 10 минут. Полностью охлаждаем пирог и только потом перемещаем его на блюдо. При этом аккуратно проходимся ножиком по всей окружности формы изнутри, чтобы снять кольцо формы, избежав прилипания.
Ставим пирог в разогретую до 200С духовку на 1 час 10 минут. Полностью охлаждаем пирог и только потом перемещаем его на блюдо. При этом аккуратно проходимся ножиком по всей окружности формы изнутри, чтобы снять кольцо формы, избежав прилипания.
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шаг 10
Приятного и вкусного аппетита!
Приятного и вкусного аппетита!
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Комментарии — 228
Ed4 square50
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Марина
Марина
12.09.2019 22:56:42

Татьяна, большое Вам спасибо за рецепт этого пирога! Изумительно вкусно! Правда, у меня он получился на 4 с минусом, но это частности. У меня творог очень очень жидкий, из за этого получилась тонкая прослойка, но все равно очень вкусно. Буду ещё его печь. Большое спасибо! 😁😊💞

Снежинка Татьяна
Снежинка Татьяна
13.09.2019 20:30:49
Марина,

как приятно!!😊 Я очень-очень рада, что пирог понравился!!💓 Уверена, в следующий раз все будет на отлично☺😇

Евгения Лаврова
Евгения Лаврова
10.11.2018 00:55:13

У меня похожий пирожок называется варшавским. Делается из сухой смеси муки и манки, масло только сверху выкладывается, тонкими ломтиками. Не знаю, в чем принципиальность манки, но мне кажется, что и ваш вариант очень вкусный должен быть. Но это уже чисто песочное тесто, калорийное.

Снежинка Татьяна
Снежинка Татьяна
10.11.2018 12:39:48
Евгения Лаврова,

вкусный😀 Попробуйте.

Oksana Harder
Oksana Harder
01.10.2018 23:36:10

Добрый вечер. Какого размера форма? Спасибо.

Снежинка Татьяна
Снежинка Татьяна
02.10.2018 15:51:48
Oksana Harder,

добрый день. Форма диаметром 21 см.

Oksana Harder
Oksana Harder
03.10.2018 11:27:19
Снежинка Татьяна,

Спасибо большое!
☺️

Olga Bilous
Olga Bilous
25.08.2018 17:43:58

Здравствуйте, Татьяна! Вы правы, получилось обалденно вкусно!!! Всем понравился пирог. Занесла Ваш рецепт в мои любимые. Благодарю! И крошки, действительно, было достаточно

Снежинка Татьяна
Снежинка Татьяна
26.08.2018 11:44:40
Olga Bilous,

вот видите, Ольга! Я очень рада, что понравился!👍😃 Спасибо большое за отзыв💐

Olga Bilous
Olga Bilous
20.08.2018 15:54:03

Здравствуйте! Мой (по Вашему рецепту) пирог сейчас выпекается и буду надеяться на вкуснятину. Но у меня получилось, на мой взгляд, мало крошки, она очень скупо покрывала слои... Так должно быть или на будущее добавлять побольше муки, как Вы считаете? Поделюсь результатом после выпечки!

Снежинка Татьяна
Снежинка Татьяна
21.08.2018 14:30:34
Olga Bilous,

добрый день! Ольга, если размер формы у Вас такой жекак в рецепте, то всё хорошо. Крошки и получается не очень много, она не будет ложиться целым коржом как в торте, например, поэтому не волнуйтесь. А в будущем если захотите слой теста потолще, можете увеличить пропорции крошки😊 Думаю, у Вас всё получилось отлично👍💐

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