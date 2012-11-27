Снежинка Татьяна 27 ноября 2012 10

Приготовление 1 час и 30 минут Рецепт на: 1 персону

ОПИСАНИЕ

Безумно вкусный, совсем простой в приготовлении (для него даже не требуется замешивать тесто), очень нежный, в меру сладкий, ароматный и неповторимый пирог! В качестве теста – песочная крошка, которая гармонично сочетается с нежнейшей прослойкой ароматных яблок и очень вкусным кремовым творожным слоем! Пирог – сама нежность, фактически тает во рту. Для любителей яблочной и творожной выпечки пирог станет фаворитом:) Совсем забыла…для тех, кто не представляет свою жизнь без корицы, пробовать обязательно!))