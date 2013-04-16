Вместо персиков можно взять абрикосы или любые ягоды, которые вам нравятся.
Яблоки лучше брать плотные, например, антоновку. Подавать такой пирог хорошо теплым, можно со взбитыми сливками или сметаной.
Тесто:
200 г сливочного масла (или маргарина)
4 желтка
150 г муки
1,5 ч.л. разрыхлителя
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Яблочная начинка:
1,5 кг яблок
100 г сахара
1 ст.л. лимонного сока
Цедра 1 лимона
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Безе:
4 белка
180 г сахара
Кекс получается сладким, мягким, долго хранится, не черствеет. Это лакомство для всей семьи!
Слоеное тесто — это настоящая палочка-выручалочка для хозяйки. Можно приготовить легкий ужин всего за 25 минут.
На самом деле это очень известный пирог Вульфов и, как говорят, любимый пирог нашего поэта А. С. Пушкина. По преданию, во времена, когда он жил в селе Тригорском, любил захаживать в гости к своим
Для этого пирога подойдут любые лесные ягоды, например черника.
Добрый день, Татьяна! Сегодня попробовала испечь этот пирог с замороженной вишней.Отчитываюсь, как и обещала. Вишню разморозила, посыпала крахмалом и сахаром. Вкусно, но с яблоками (все как по Вашему рецепту) не просто вкуснее, а обалденно! Думаю, что замороженная вишня, "крахмаль" ее "ни крахмаль", все равно слишком "мокрая". Поэтому и тесто чуть-чуть отсырело, стало тяжеловатым. И кроме того, в прошлый раз, когда пекла с яблоками, оставила остывать пирог на столе часа на три. А сейчас испекла его ближе к вечеру, побоялась оставлять на столе, поставила в холодильник. Чуть отсырел. Думаю, нужно обязательно оставить при комнатной температуре и быстро съедать. В сезон попробую все-таки испечь со свежей. Эксперимент - дело нужное в нашем кулинарном ДЕЛЕ. Девочки, если читаете комментарии, прислушайтесь ко мне и к этому рецепту: не люблю лгать и льстить. Но этот пирог-ТОРТ - шедевр!!! Восторг!!!
спасибо огромное за опыт!!! С вишней, видимо, все-таки лучше тарт делать по принципу "Слезы ангела"😊
Рецепт этого, не побоюсь, ТОРТА нашла на другом сайте. Испекла. Это шедевр, скажу я Вам! Это не пирог, это настоящий торт! Очень нежный, очень вкусный, легкий, воздушный, красивый! Много пекла пирогов с яблоками, но этот превзошел все ожидания и преобладает над всеми остальными. У Вас рецепт описан более доступно, детально. Был вопрос про муку: мол, нужно больше муки добавить. У меня тоже возникло ощущение, чтобы подсыпать мучки, что я и сделала. Думаю, у меня ушло муки граммов 220. Тесто рассыпчатое, нежное. Спасибо Вам. Новых классных рецептов и успехов на кулинарном поприще!
как приятно, спасибо большое за такой отзыв эмоциональный!!😊 я рада, что так понравился торт☺ И спасибо за пожелания, будем стараться☺ Скажите, а на каком сайте нашли этот рецепт?
Татьяна, рецепт этого пирога нашла на сайте Vikka.com. Спасибо за совет по поводу этого пирога, но в вишней. Вы правы: с вишней крахмал будет необходим - это раз, а второе - вишни, думаю, нужно будет граммов 400-500. Летом буду пробовать. Век живи, век учись, как говорят в народе.
если можно, потом поделитесь опытом с вишней😊
Танюш, да вот сижу и думаю: муж 23 февраля организовывает мальчишник с баней и т.д. в честь праздника. Все, естественно, будут ждать от меня какой-то выпечки: привыкли, что без этого не бывает. Так вот я и думаю: может, попробовать с замороженной вишней, у меня хорошая есть, наша волжская, крупная, не очень кислая. Думаю, рискну. На ночь поставлю ее разморозиться, посыплю крахмалом. Думаю, получится. Сразу отпишусь. Елена.
Танечка Снежинка, у меня еще вопрос по поводу этого удивительного пирога, вернее, Ваш совет: как Вы думаете, с вишней свежей тоже, наверное, будет вкусно? А с замороженной? Жду с нетерпением Вашего ответа. Спасибо! Елена Шульга
Елена, я думаю с вишней будет вкусно, но есть НО, это ягода сочная, и кислая. Поэтому надо очень хорошо сцедить ее и возможно добавить немного крахмала в начинку. Ну и сахар регулировать по вкусу. И еще тогда лучше вишневый слой делать не таким толстым. Успехов!💐☺
Здраствуйте!
Давно хотела задать вопрос о колличестве муки.. Я этот тортик делала очень много раз,он действительно,оочень вкусный. Но я всегда добавляю,примерно 100г муки,т.к. при том кол-ве,я не могу скатать тесто в шарик,скорее,могу намазать на дно формы. Если положить в мороз.,то да ,конечно можно натереть(ведь даже просто масло застывшее натирается). Обьясните,как скатать шар. Я очень много пеку,я не новичок,но все могут допустить ошибки. Подскажите,пожалуйста,что у меня может быть не так. Спасибо за ответ зараннее!🙏🙏
Здравствуйте! Возможно, я не совсем поняла Вас. Получается, Вы кладете меньше муки? Данное тесто получается достаточно мягким, поэтому и кладем его в холод, чтобы оно достигло нужной текстуры, а в морозильник, чтобы натереть.
Нет,нет я к 150г добавляю ещё 100г муки. Просто Вы пишите,что сделать шарик до того как положить в холод.
Но,он очень вкусный. Большое спасибо за рецепт😄😊👍
😀Тесто просто должно соединиться, чтобы можно было его слепить. Если всё получается с добавлением муки, то это не важно)) может быть желтки крупнее, мука более влажная, нюансов много😊 Еще раз спасибо!💐
Вам,большое спасибо
👍🌷🌹!
Dobrij ve4er, skolko voobwe po vremeni on delaetsja?😁
добрый день! Катерина, приблизительно часа 1,5 уйдёт, а может и больше, в зависимости от того как быстро Вы будете готовить слои: тесто, яблоки... Извиняюсь, что поздно отвечаю, уезжала😊