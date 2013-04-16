Снежинка Татьяна 16 апреля 2013 9

Рецепт на: 1 персону

ОПИСАНИЕ

Этот пирог, который вполне может претендовать на звание торта, самый-самый нежный из всех яблочных пирогов. Всё это потому, что в нём минимум теста при большом количестве нежной ароматной яблочной начинки и большом слое воздушного белкового суфле! Пирог тает во рту, точнее, сам проскальзывает))))) У меня он получился высокий при форме диаметром 21 см, поэтому легко можно брать форму гораздо большего размера. Любителям яблочной выпечки точно надо печь, не сравним ни с каким другим!