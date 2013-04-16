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К сожалению, мы ничего не нашли по вашему запросу.
Вы можете ввести новый запрос или перейти в один
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Самый нежный «Польский яблочный пирог»
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Самый нежный «Польский яблочный пирог»

Самый нежный «Польский яблочный пирог»
Самый нежный «Польский яблочный пирог»
Самый нежный «Польский яблочный пирог»
Самый нежный «Польский яблочный пирог»
Самый нежный «Польский яблочный пирог»
Самый нежный «Польский яблочный пирог»
Самый нежный «Польский яблочный пирог»
Снежинка Татьяна
67
272
9
Рецепт на:
1персону
 

ОПИСАНИЕ

Этот пирог, который вполне может претендовать на звание торта, самый-самый нежный из всех яблочных пирогов. Всё это потому, что в нём минимум теста при большом количестве нежной ароматной яблочной начинки и большом слое воздушного белкового суфле! Пирог тает во рту, точнее, сам проскальзывает))))) У меня он получился высокий при форме диаметром 21 см, поэтому легко можно брать форму гораздо большего размера. Любителям яблочной выпечки точно надо печь, не сравним ни с каким другим!
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Ингредиенты

Тесто:
200 г сливочного масла (или маргарина)
4 желтка
150 г муки
1,5 ч.л. разрыхлителя
**************************
Яблочная начинка:
1,5 кг яблок
100 г сахара
1 ст.л. лимонного сока
Цедра 1 лимона
**************************
Безе:
4 белка
180 г сахара

фотоотчеты к рецепту47

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Пошаговый рецепт с фото

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шаг 1/11

Отделяем белки от желтков, убираем их до востребования в холод. Желтки растираем с размягчённым маслом (маргарином).
Отделяем белки от желтков, убираем их до востребования в холод. Желтки растираем с размягчённым маслом (маргарином).
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шаг 2/11

Добавляем муку с разрыхлителем. Быстро вымешиваем тесто и собираем в шар. Делим его на 2 части, где-то в количестве 2/5 и 3/5. Ту часть, что меньше убираем в морозильник, ту, что больше – в холодильник.
Добавляем муку с разрыхлителем. Быстро вымешиваем тесто и собираем в шар. Делим его на 2 части, где-то в количестве 2/5 и 3/5. Ту часть, что меньше убираем в морозильник, ту, что больше – в холодильник.
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шаг 3/11

Яблоки чистим от кожи и семян, натираем на крупной тёрке. Кладём в кастрюльку (или сотейник), добавляем сок лимона и насыпаем сахар. Томим на небольшом огне минут 10-15 до мягкости и выпаривания жидкости.
Яблоки чистим от кожи и семян, натираем на крупной тёрке. Кладём в кастрюльку (или сотейник), добавляем сок лимона и насыпаем сахар. Томим на небольшом огне минут 10-15 до мягкости и выпаривания жидкости.
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шаг 4/11

Тушёные яблоки взбиваем миксером (не блендером, чтобы не было каши), натираем цедру лимона, перемешиваем. Оставляем охлаждаться.
Тушёные яблоки взбиваем миксером (не блендером, чтобы не было каши), натираем цедру лимона, перемешиваем. Оставляем охлаждаться.
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шаг 5/11

Тесто из холодильника распределяем очень тонким слоем в форму, сделав высокие бортики. Я разминала тесто руками, быстро и эффективно. На дно формы, если разъёмная, советую положить бумагу, прямо так, квадрат бумаги положить и защёлкнуть форму.
Тесто из холодильника распределяем очень тонким слоем в форму, сделав высокие бортики. Я разминала тесто руками, быстро и эффективно. На дно формы, если разъёмная, советую положить бумагу, прямо так, квадрат бумаги положить и защёлкнуть форму.
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шаг 6/11

Белки взбиваем до устойчивых пик, продолжая взбивать, вводим постепенно сахар. Взбиваем до стойкой блестящей массы.
Белки взбиваем до устойчивых пик, продолжая взбивать, вводим постепенно сахар. Взбиваем до стойкой блестящей массы.
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шаг 7/11

В форму на тесто выкладываем всю яблочную начинку. Сверху натираем на тёрке половину теста из морозилки.
В форму на тесто выкладываем всю яблочную начинку. Сверху натираем на тёрке половину теста из морозилки.
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шаг 8/11

Теперь выкладываем всю белковую массу. Сверху натираем оставшееся тесто.
Теперь выкладываем всю белковую массу. Сверху натираем оставшееся тесто.
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шаг 9/11

Ставим выпекать в духовку, разогретую до 190С, на 45 минут. Обратите внимание, что если Ваша форма больше по размеру, то пирог пропекается быстрее, поэтому не забывайте следить за ним! Готовый пирог из духовки сразу не достаём, приоткрываем выключенную духовку и оставляем на 30 минут.
Ставим выпекать в духовку, разогретую до 190С, на 45 минут. Обратите внимание, что если Ваша форма больше по размеру, то пирог пропекается быстрее, поэтому не забывайте следить за ним! Готовый пирог из духовки сразу не достаём, приоткрываем выключенную духовку и оставляем на 30 минут.
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шаг 10/11

Затем пирог полностью(!) остужаем и можно резать. Его достаточно неудобно перемещать на блюдо, поэтому делайте это только, когда полностью остудите.
Затем пирог полностью(!) остужаем и можно резать. Его достаточно неудобно перемещать на блюдо, поэтому делайте это только, когда полностью остудите.
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шаг 11/11

Приятного аппетита!
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Комментарии — 272
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e.g.sh.1956
e.g.sh.1956
1 год назад

Добрый день, Татьяна! Сегодня попробовала испечь этот пирог с замороженной вишней.Отчитываюсь, как и обещала. Вишню разморозила, посыпала крахмалом и сахаром. Вкусно, но с яблоками (все как по Вашему рецепту) не просто вкуснее, а обалденно! Думаю, что замороженная вишня, "крахмаль" ее "ни крахмаль", все равно слишком "мокрая". Поэтому и тесто чуть-чуть отсырело, стало тяжеловатым. И кроме того, в прошлый раз, когда пекла с яблоками, оставила остывать пирог на столе часа на три. А сейчас испекла его ближе к вечеру, побоялась оставлять на столе, поставила в холодильник. Чуть отсырел. Думаю, нужно обязательно оставить при комнатной температуре и быстро съедать. В сезон попробую все-таки испечь со свежей. Эксперимент - дело нужное в нашем кулинарном ДЕЛЕ. Девочки, если читаете комментарии, прислушайтесь ко мне и к этому рецепту: не люблю лгать и льстить. Но этот пирог-ТОРТ - шедевр!!! Восторг!!!

Снежинка Татьяна
Снежинка Татьяна
1 год назад
e.g.sh.1956,

спасибо огромное за опыт!!! С вишней, видимо, все-таки лучше тарт делать по принципу "Слезы ангела"😊

e.g.sh.1956
e.g.sh.1956
1 год назад

Рецепт этого, не побоюсь, ТОРТА нашла на другом сайте. Испекла. Это шедевр, скажу я Вам! Это не пирог, это настоящий торт! Очень нежный, очень вкусный, легкий, воздушный, красивый! Много пекла пирогов с яблоками, но этот превзошел все ожидания и преобладает над всеми остальными. У Вас рецепт описан более доступно, детально. Был вопрос про муку: мол, нужно больше муки добавить. У меня тоже возникло ощущение, чтобы подсыпать мучки, что я и сделала. Думаю, у меня ушло муки граммов 220. Тесто рассыпчатое, нежное. Спасибо Вам. Новых классных рецептов и успехов на кулинарном поприще!

Снежинка Татьяна
Снежинка Татьяна
1 год назад
e.g.sh.1956,

как приятно, спасибо большое за такой отзыв эмоциональный!!😊 я рада, что так понравился торт☺ И спасибо за пожелания, будем стараться☺ Скажите, а на каком сайте нашли этот рецепт?

e.g.sh.1956
e.g.sh.1956
1 год назад
Снежинка Татьяна,

Татьяна, рецепт этого пирога нашла на сайте Vikka.com. Спасибо за совет по поводу этого пирога, но в вишней. Вы правы: с вишней крахмал будет необходим - это раз, а второе - вишни, думаю, нужно будет граммов 400-500. Летом буду пробовать. Век живи, век учись, как говорят в народе.

Снежинка Татьяна
Снежинка Татьяна
1 год назад
e.g.sh.1956,

если можно, потом поделитесь опытом с вишней😊

e.g.sh.1956
e.g.sh.1956
1 год назад
Снежинка Татьяна,

Танюш, да вот сижу и думаю: муж 23 февраля организовывает мальчишник с баней и т.д. в честь праздника. Все, естественно, будут ждать от меня какой-то выпечки: привыкли, что без этого не бывает. Так вот я и думаю: может, попробовать с замороженной вишней, у меня хорошая есть, наша волжская, крупная, не очень кислая. Думаю, рискну. На ночь поставлю ее разморозиться, посыплю крахмалом. Думаю, получится. Сразу отпишусь. Елена.

e.g.sh.1956
e.g.sh.1956
1 год назад

Танечка Снежинка, у меня еще вопрос по поводу этого удивительного пирога, вернее, Ваш совет: как Вы думаете, с вишней свежей тоже, наверное, будет вкусно? А с замороженной? Жду с нетерпением Вашего ответа. Спасибо! Елена Шульга

Снежинка Татьяна
Снежинка Татьяна
1 год назад
e.g.sh.1956,

Елена, я думаю с вишней будет вкусно, но есть НО, это ягода сочная, и кислая. Поэтому надо очень хорошо сцедить ее и возможно добавить немного крахмала в начинку. Ну и сахар регулировать по вкусу. И еще тогда лучше вишневый слой делать не таким толстым. Успехов!💐☺

svetlana630
svetlana630
1 год назад

Здраствуйте!
Давно хотела задать вопрос о колличестве муки.. Я этот тортик делала очень много раз,он действительно,оочень вкусный. Но я всегда добавляю,примерно 100г муки,т.к. при том кол-ве,я не могу скатать тесто в шарик,скорее,могу намазать на дно формы. Если положить в мороз.,то да ,конечно можно натереть(ведь даже просто масло застывшее натирается). Обьясните,как скатать шар. Я очень много пеку,я не новичок,но все могут допустить ошибки. Подскажите,пожалуйста,что у меня может быть не так. Спасибо за ответ зараннее!🙏🙏

Снежинка Татьяна
Снежинка Татьяна
1 год назад
svetlana630,

Здравствуйте! Возможно, я не совсем поняла Вас. Получается, Вы кладете меньше муки? Данное тесто получается достаточно мягким, поэтому и кладем его в холод, чтобы оно достигло нужной текстуры, а в морозильник, чтобы натереть.

svetlana630
svetlana630
1 год назад
Снежинка Татьяна,

Нет,нет я к 150г добавляю ещё 100г муки. Просто Вы пишите,что сделать шарик до того как положить в холод.
Но,он очень вкусный. Большое спасибо за рецепт😄😊👍

Снежинка Татьяна
Снежинка Татьяна
1 год назад
svetlana630,

😀Тесто просто должно соединиться, чтобы можно было его слепить. Если всё получается с добавлением муки, то это не важно)) может быть желтки крупнее, мука более влажная, нюансов много😊 Еще раз спасибо!💐

svetlana630
svetlana630
1 год назад
Снежинка Татьяна,

Вам,большое спасибо
👍🌷🌹!

Katja Majuri
Katja Majuri
3 года назад

Dobrij ve4er, skolko voobwe po vremeni on delaetsja?😁

Снежинка Татьяна
Снежинка Татьяна
3 года назад
Katja Majuri,

добрый день! Катерина, приблизительно часа 1,5 уйдёт, а может и больше, в зависимости от того как быстро Вы будете готовить слои: тесто, яблоки... Извиняюсь, что поздно отвечаю, уезжала😊

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