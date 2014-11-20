valentina oooooo 04 августа 2013 10

Приготовление 15 минут Рецепт на: 1 персону

ОПИСАНИЕ

Этому рецепту нас научил один знакомый кореец (сестра учила язык и жила в Ю.Корее какое-то время). Он меня выручает летом, когда на даче много огурцов и встречаются переросшие. Получается очень вкусно и остро, тут главное перца не жалеть, так как огурцы дают много сока и часть перца с них слетает в соус.