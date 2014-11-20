Будем готовить «Селёдку под шубой слим». Это диетическое блюдо - специально для новогоднего стола. Подготовка праздничного ужина — дело всегда нелёгкое. Особенно для тех, кто следит за фигурой,
Будем готовить «Селёдку под шубой слим». Это диетическое блюдо - специально для новогоднего стола. Подготовка праздничного ужина — дело всегда нелёгкое. Особенно для тех, кто следит за фигурой,
Мята здесь очень хорошо себя ведет и знает свое место. Зерна граната не только дают свежесть и приятную кислинку, но еще и поддерживают присутствие наршараба — его, впрочем, при желании можно заменить
Подготовка новогоднего стола. Для хозяйки это всегда своеобразное испытание. Орсотен Cлим совместно с сайтом «Едим дома!» предлагают набор рецептов, которые помогут не просто без труда приготовить
Я готовлю такой дачный салат, как только начинаются сезонные огурцы и редис, пару раз в неделю — это точно, поэтому все время хочется пробовать новые варианты. Чем еще хорош этот салат — он не станет
Представляю вашему вниманию рецепт очень вкусного, легкого и сытного (за счет орехов) салата, который можете приготовить в качестве блюда, закуски или подать к праздничному столу. Впервые я
Этот свежий салат с легкостью украсит ваш праздничный стол, подходит в качестве повседневного блюда, так как не требует много времени! Приятного аппетита!
Легкий полезный салат, который радует и глаз, и желудок. Организм так стосковался по витаминам, что такое блюдо станет отличной встряской! Готовится просто и быстро. Так что приятного и невесомого
Может ли духовка сверкать? Еще как может! И для этого достаточно всего лишь немного терпения и
Чтобы у школьника была энергия и мозг хорошо работал, нужно полноценное и сбалансированное
В жару, как ни странно, очень хорошо помогает утолить жажду горячий чай. Но какой выбрать?
Дольше всего хлеб хранится в замороженном виде. Вот только как разморозить его так, чтобы он не
Отлично! 😎 Повторю 😇 как-нибудь))) 😄
Сейчас эти огурцов море, попробуйте при случае🌻
Прекрасная закусочка😋
Мужчинам очень нравится, обычно делаю даже на большие застолья - затрат никаких, а свежий острый вкус нужен💖