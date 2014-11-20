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Салат из переросших огурцов по-корейски
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Салат из переросших огурцов по-корейски

Салат из переросших огурцов по-корейски
valentina oooooo
3
4
10
Приготовление
15 минут
Рецепт на:
1 персону
 

ОПИСАНИЕ

Этому рецепту нас научил один знакомый кореец (сестра учила язык и жила в Ю.Корее какое-то время). Он меня выручает летом, когда на даче много огурцов и встречаются переросшие. Получается очень вкусно и остро, тут главное перца не жалеть, так как огурцы дают много сока и часть перца с них слетает в соус.
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Ингредиенты
Переросшие огурцы - штук 10
0,5 чайной ложки соли
1 столовая ложка сахара
1 столовая ложка 6% уксуса (у меня яблочный)
1/2 столовой ложки острого красного перца (у меня с горкой), зависит от остроты перца. В идеале - брать корейский красный перец, у них он более жгучий и с особенным ароматом

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Пошаговый рецепт с фото

На весь экран
Вот такие огурцы.
Вот такие огурцы.
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Чистить огурцы от кожуры по одному, срезать белую часть (семена не понадобятся). Нарезать белую часть ломтиками около 1 см в диаметре и длиной около 4 см.
Чистить огурцы от кожуры по одному, срезать белую часть (семена не понадобятся). Нарезать белую часть ломтиками около 1 см в диаметре и длиной около 4 см.
На весь экран
Добавить к огурцам сахар, соль, красный перец и уксус. Дать постоять не меньше 1 часа в холодильнике.
Добавить к огурцам сахар, соль, красный перец и уксус. Дать постоять не меньше 1 часа в холодильнике.
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Комментарии — 4
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ТатьянаS
ТатьянаS
9 лет назад

Отлично! 😎 Повторю 😇 как-нибудь))) 😄

valentina oooooo
valentina oooooo
9 лет назад
ТатьянаS,

Сейчас эти огурцов море, попробуйте при случае🌻

Снежинка Татьяна
Снежинка Татьяна
9 лет назад

Прекрасная закусочка😋

valentina oooooo
valentina oooooo
9 лет назад
Снежинка Татьяна,

Мужчинам очень нравится, обычно делаю даже на большие застолья - затрат никаких, а свежий острый вкус нужен💖

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