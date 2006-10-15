Печенье подойдет любое, которое вам нравится. Такой торт 3–4 дня хранится в морозилке, доставать оттуда нужно за 20–25 минут до подачи, а вот из формы вынимать лучше сразу после того, как достали из
Печенье подойдет любое, которое вам нравится. Такой торт 3–4 дня хранится в морозилке, доставать оттуда нужно за 20–25 минут до подачи, а вот из формы вынимать лучше сразу после того, как достали из
Из оставшегося теста можно приготовить печенье или использовать как основу для другого пирога.
Сейчас это трудно себе представить, но когда-то торт «Сказка» можно было купить не в каждом магазине, поэтому мы пекли его дома.
Ну что тут скажешь, выпекаю корж за день — за два, в момент праздника оставляю гостей ровно на 10 минут и возвращаюсь с тортом в руках (можно и не рассказывать про вопли, аплодисменты и тишину при
Этот торт я не успела добавить в тыквенный тур, но он оказался настолько вкусным, с выраженным вкусом тыквы и апельсина, настолько нежным, мягким и пропитанным, что его можно резать ложечкой, настолько душевным, солнечным, теплым - и мне захотелось поделиться с вами этим удачным рецептом. Советую всем любителям пропитанных тортов!
Вместо миндального экстракта в тесто можно добавить ваниль или любой другой аромат, который вы любите, а если под рукой нет йогурта, замените его нежирной сметаной. Миндаль лучше предварительно
Мини-чизкейк — легкий, нежный и очень вкусный десерт без выпекания, что актуально для жарких летних дней. Состоит из песочой основы, греческого йогурта, рикотты и свежих ягод клубники.
Груша тонко оттеняет вкус кокоса, нежная прослойка теста утопает под прохладным шоколадом... Печь обязательно!
Спасибо большое за вдохновение! Тыква у меня была уже вареная, но с ней тоже прекрасно получилось!
Помимо крема добавила в начинку зеленый виноград и банан, ибо фрукты в тортах люблю очень)) ещё хорошо подошла бы груша, но в наличии уже не имелось)
Сверху - ганаш из белого шоколада.
Фото приложила
Очень вкусный торт получился даже у меня! В жизни никогда торты не пекла.
А тут так вдохновилась, что решила заменить "животные" ингредиенты на растительные. Тоже, я вам скажу, не плохо. Знатоки оценили. К сожалению фото не получилось загрузить.
Спасибо за рецепт Валерия!!!!!😙
Очень вкусный тортик. Посыпала орешками и остатками коржа. Мои съели с удовольствием. Спасибо.
Лейла, спасибо вам огромное за отзыв - аж настроение поднялось, честное слово 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹😄
Пятёрочки вам за фото (разрез такой, что аж слюнки потекли 😉) и много мерси за комментарий 😘
Очень рада, что торт понравился 😊!
Валерия, добрый день!!! У меня тут как раз кусочек тыквы оставался и решила приготовить Ваш тортик! Пекла вчера вечером, с утра быстренько украсила (украшала остатками сметанного крема, перемешанного со сливками и с загустителем для сливок, на скорую руку перед работой, сверху выложила цукаты из апельсинов и крошку от коржей и орешков). Тортик получился нежный, очень пропитанный, носила на пробу на работу - всем очень понравился! и муж дома тоже оценил))) Спасибо, фото прилагаю)))
Ой, Дашенька, спасибо огромное за такие замечательные фото - очень мило вы украсили!!! 😍
Безумно рада, что тортик пришелся вам по вкусу - мне и самой он очень понравился именно своей пропитанностью и цитрусовой ноткой 😏
Большущее спасибо вам за теплые слова и фотоочет! 🌹🌹🌹
Очень по сезону,попробуем сегодня,у меня муж будет готовить😇
Попробуйте обязательно - тортик очень вкусный (если, конечно, любите тыкву - она будет слышна во вкусе). Какой у вас муж замечательный - это большая редкость! 😘💗💐
Торт просто замечательный,уже даже пропитался и кушали,очень вкусно получилось,кисло-сладкий крем и очень ароматные и солнечные коржи!А торты это новое хобби у моего мужа😋
Ой, спасибо большое за отзыв! 🌹🌹🌹
Я очень рада, что у вашего мужа все получилось! 💖💖💖
Хобби хорошее, конечно, но очень опасное 😏
Я, например, своими тортами стараюсь сразу же кого-нибудь угощать 😄
А я его торты только пробую,один кусочек,а он такой конституции что на него не влияет-не справедливо😜
Это точно 😄
Я тоже только пробую, а потом быстренько кому-нибудь сплавляю. 😏