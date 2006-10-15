Если крем жидкий (и вы не хотите добавлять закрепитель), на дно формы (такого же диаметра, как коржи) или на блюдо выстелить фольгу, на нее положить корж (фольгу согнуть под диаметр коржа, обворачивая его, не давая жидкому крему стекать) и обильно смазать корж кремом. Сверху выложить 2-й корж, смазать кремом и так повторить со всеми коржами. Последний корж ничем не смазывать.