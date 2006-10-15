Спецпроекты:
Готовь с Kenwood
Планета Здоровья
Свежие идеи с Fish&More
SOLGAR
Стань пекарем с Panasonic
С «Нашей Птичкой» вкусно!
Наши проекты
Высоцкая Life
Интернет-магазин
Кулинарная студия
Невинный клуб
Мастерская кухонной мебели
Планета Здоровья
НИЧЕГО НЕ НАЙДЕНО
К сожалению, мы ничего не нашли по вашему запросу.
Вы можете ввесте новый запрос или перейти в один
из наших разделов, например рецептов
Регистрация
Вход
Спецпроекты
Готовь с KenwoodПланета ЗдоровьяСвежие идеи с Fish&MoreSOLGARСтань пекарем с PanasonicС «Нашей Птичкой» вкусно!
ГлавнаяРецептыВидеорецептыТелепередачи Кулинарная школаМагазин Статьи Меню на неделю
Клуб
Поток Посты Кулинарные битвы Конкурсы Пользователи
Подборки Энциклопедия Кулинарный календарь
Всемирный день яйца
Всемирный день яйца
Сегодня • 07 ноября
Все праздники
Введите минимум 2 символа для поиска
НИЧЕГО НЕ НАЙДЕНО
К сожалению, мы ничего не нашли по вашему запросу.
Вы можете ввести новый запрос или перейти в один
из наших разделов, например рецептов
+ 1000
Вход
регистрация
Рецепты
 
Видеорецепты
 
Телепередачи
 
Кулинарная школа
 
Магазин
 
Статьи
 
Меню на неделю
 
Клуб
Посты
Конкурсы
Кулинарные битвы
Пользователи
 
Еще
Подборки
Энциклопедия
Кулинарный календарь
НИЧЕГО НЕ НАЙДЕНО
К сожалению, мы ничего не нашли по вашему запросу.
Вы можете ввесте новый запрос или перейти в один
из наших разделов, например рецептов
Регистрация
Вход
Спецпроекты
Готовь с KenwoodПланета ЗдоровьяСвежие идеи с Fish&MoreSOLGARСтань пекарем с PanasonicС «Нашей Птичкой» вкусно!
ГлавнаяРецептыВидеорецептыТелепередачи Кулинарная школаМагазин Статьи Меню на неделю
Клуб
Поток Посты Кулинарные битвы Конкурсы Пользователи
Подборки Энциклопедия Кулинарный календарь
Всемирный день яйца
Всемирный день яйца
Сегодня • 07 ноября
Все праздники
+ 1000
Вход
регистрация
Введите минимум 3 символа для поиска
НИЧЕГО НЕ НАЙДЕНО
К сожалению, мы ничего не нашли по вашему запросу.
Вы можете ввести новый запрос или перейти в один
из наших разделов, например рецептов
Рецепты
 
Видеорецепты
 
Телепередачи
 
Кулинарная школа
 
Магазин
 
Статьи
 
Меню на неделю
 
Клуб
Посты
Конкурсы
Кулинарные битвы
Пользователи
 
Еще
Подборки
Энциклопедия
Кулинарный календарь
Добавить рецепт
Добавить рецепт
Рецепт
Главная
»
Рецепты
»
Тыквенный торт с апельсином и орехами под белым шоколадом
Реклама
Видеорецепты по теме
Реклама
Видеорецепты по теме
Реклама

Тыквенный торт с апельсином и орехами под белым шоколадом

Тыквенный торт с апельсином и орехами под белым шоколадом
Валерия
19
80
10
Рецепт на:
8 персон
 

ОПИСАНИЕ

Этот торт я не успела добавить в тыквенный тур, но он оказался настолько вкусным, с выраженным вкусом тыквы и апельсина, настолько нежным, мягким и пропитанным, что его можно резать ложечкой, настолько душевным, солнечным, теплым  - и мне захотелось поделиться с вами этим удачным рецептом.  Советую всем любителям пропитанных тортов!

В кулинарную книгу
 
С изображениями
Без изображений
 
В избранное
С изображениямиБез изображений
Ингредиенты
400 г очищенной тыквы
4 яйца
200 г сахара
200 мл растительного масла
400 г муки
2 ч.л. разрыхлителя
2 ч.л. (без горки) корицы
щепотка соли
цедра 1 апельсина
горсть грецких орехов

Для крема:
800 г сметаны (желательно густой)
2 п. закрепителя для сливок/сметаны (если сметана жидкая)
200 г сахарной пудры
сок 1 апельсина
3 ст.л. сахара

Для украшения:
100 г белого шоколада
4 ст.л. растительного масла
горсть миндальных лепестков
физалис

Диаметр 20 см

фотоотчеты к рецепту9

Добавить фотографию
еще 5
Добавить фотографию

Пошаговый рецепт с фото

На весь экран
Тыкву натереть на мелкой терке.
Тыкву натереть на мелкой терке.
На весь экран
Измельчить (не в муку) орехи. Я кладу их в плотный пакет (или в 2 пакета) и несколько раз прохожусь скалкой.
Измельчить (не в муку) орехи. Я кладу их в плотный пакет (или в 2 пакета) и несколько раз прохожусь скалкой.
На весь экран
Просеять муку с разрыхлителем, корицей и солью.
Просеять муку с разрыхлителем, корицей и солью.
На весь экран
Взбить яйца с сахаром. Взбивая, тонкой струйкой влить растительное масло. Добавить цедру апельсина.
Взбить яйца с сахаром. Взбивая, тонкой струйкой влить растительное масло. Добавить цедру апельсина.
На весь экран
Постепенно ввести мучную смесь, перемешивая тесто лопаткой складывающими движениями. В конце добавить тыкву и орехи, аккуратно размешать.
Постепенно ввести мучную смесь, перемешивая тесто лопаткой складывающими движениями. В конце добавить тыкву и орехи, аккуратно размешать.
На весь экран
На листе пергамента начертить круг диаметром 20 см (обвести крышку или дно формы). Перевернуть пергамент, ложкой выложить тесто (3-4 ст.л.) и распределить равномерно по кругу.
На листе пергамента начертить круг диаметром 20 см (обвести крышку или дно формы). Перевернуть пергамент, ложкой выложить тесто (3-4 ст.л.) и распределить равномерно по кругу.
На весь экран
Выпекать в заранее разогретой до 200 градусов духовке до румяности (примерно 10 мин. каждый корж). Коржи получаются красивого, солнечного цвета. У меня получилось 10 коржей.
Выпекать в заранее разогретой до 200 градусов духовке до румяности (примерно 10 мин. каждый корж). Коржи получаются красивого, солнечного цвета. У меня получилось 10 коржей.
На весь экран
Приготовить крем. Сок апельсина уварить с сахаром до загустения (примерно 20 мин.). Остудить.
Приготовить крем. Сок апельсина уварить с сахаром до загустения (примерно 20 мин.). Остудить.
На весь экран
Взбить сметану с сахарной пудрой, в конце добавить сок. Если крем получился жидкий – советую добавить закрепитель для сливок/сметаны.
Взбить сметану с сахарной пудрой, в конце добавить сок. Если крем получился жидкий – советую добавить закрепитель для сливок/сметаны.
На весь экран
Если крем жидкий (и вы не хотите добавлять закрепитель), на дно формы (такого же диаметра, как коржи) или на блюдо выстелить фольгу, на нее положить корж (фольгу согнуть под диаметр коржа, обворачивая его, не давая жидкому крему стекать) и обильно смазать корж кремом. Сверху выложить 2-й корж, смазать кремом и так повторить со всеми коржами. Последний корж ничем не смазывать.
Если крем жидкий (и вы не хотите добавлять закрепитель), на дно формы (такого же диаметра, как коржи) или на блюдо выстелить фольгу, на нее положить корж (фольгу согнуть под диаметр коржа, обворачивая его, не давая жидкому крему стекать) и обильно смазать корж кремом. Сверху выложить 2-й корж, смазать кремом и так повторить со всеми коржами. Последний корж ничем не смазывать.
На весь экран
Плотно завернуть конструкцию из коржей в фольгу, проткнуть все коржи насквозь шпажкой (чтобы не разъехались) и отправить пропитываться на несколько часов в холодильник.
Плотно завернуть конструкцию из коржей в фольгу, проткнуть все коржи насквозь шпажкой (чтобы не разъехались) и отправить пропитываться на несколько часов в холодильник.
На весь экран
Если крем густой – просто промазывать им все коржи, складывая их друг на друга (верхний корж можно тоже покрыть этим кремом – крема получается много).
На весь экран
Я провела эксперимент: у меня была жидкая сметана 21% жирности. Половину коржей я смазала жидким кремом, во вторую половину крема добавила закрепитель и покрыла оставшиеся коржи густым кремом. В итоге весь торт пропитан хорошо, абсолютно одинаково, а разрез у коржей с густым кремом (они вверху) смотрится красивее, чем у нижних.
Я провела эксперимент: у меня была жидкая сметана 21% жирности. Половину коржей я смазала жидким кремом, во вторую половину крема добавила закрепитель и покрыла оставшиеся коржи густым кремом. В итоге весь торт пропитан хорошо, абсолютно одинаково, а разрез у коржей с густым кремом (они вверху) смотрится красивее, чем у нижних.
На весь экран
Достать торт из холодильника, освободить от фольги и шпажки и украсить по желанию (я покрыла растопленным с растительным маслом белым шоколадом, присыпала миндальными лепестками и украсила физалисом).
Достать торт из холодильника, освободить от фольги и шпажки и украсить по желанию (я покрыла растопленным с растительным маслом белым шоколадом, присыпала миндальными лепестками и украсила физалисом).
поделиться фото
5.0
согласны?
ГОЛОСА ЗА РЕЦЕПТ ДНЯ(6)
Мария
Мария
Ms Frisella
Ms Frisella
Апрель
Апрель
Аня радуга
Аня радуга
Лина
Лина
Elen@Lat
Elen@Lat
Тэги рецепта
тортывзбиватьвыпекать, запекатьдесертыяйцасахар и заменители сахарафрукты и ягодыовощи и зеленьшоколадмолочные продукты
Реклама
Реклама

РЕЙТИНГ РЕЦЕПТА

РАССКАЗАТЬ ДРУЗЬЯМ
Похожие рецепты
50 минут
@mono.cook
Яблочный штрудель с корицей
5.0
60 минут
2
Nora
Ореховый пирог с кремом
5.0
90 минут
3
@krisstinii
Торт «Медовик»
5.0
90 минут
2
@krisstinii
Тарт с шоколадным бланманже и вишней
5.0
Фильтры
Сбросить все
Рецепты Юлии Высоцкой
Рецепты от редакции
По категории блюд
Подборки
Быстрые рецепты
По типу ингредиента
Способ приготовления
По кухне
Тип питания
Время приема пищи
По праздникам
Ингредиенты
Добавить к поиску
Исключить ингредиент
Пользователи
Показать
Найдено:99 999
Показать
Комментарии — 80
Отправить
slivka.pie
slivka.pie
1 год назад

Спасибо большое за вдохновение! Тыква у меня была уже вареная, но с ней тоже прекрасно получилось!
Помимо крема добавила в начинку зеленый виноград и банан, ибо фрукты в тортах люблю очень)) ещё хорошо подошла бы груша, но в наличии уже не имелось)
Сверху - ганаш из белого шоколада.
Фото приложила

Светлана
Светлана
3 года назад

Очень вкусный торт получился даже у меня! В жизни никогда торты не пекла.
А тут так вдохновилась, что решила заменить "животные" ингредиенты на растительные. Тоже, я вам скажу, не плохо. Знатоки оценили. К сожалению фото не получилось загрузить.
Спасибо за рецепт Валерия!!!!!😙

leila (lutik)
leila (lutik)
7 лет назад

Очень вкусный тортик. Посыпала орешками и остатками коржа. Мои съели с удовольствием. Спасибо.

Валерия
Валерия
7 лет назад
leila (lutik),

Лейла, спасибо вам огромное за отзыв - аж настроение поднялось, честное слово 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹😄
Пятёрочки вам за фото (разрез такой, что аж слюнки потекли 😉) и много мерси за комментарий 😘
Очень рада, что торт понравился 😊!

Дарья
Дарья
7 лет назад

Валерия, добрый день!!! У меня тут как раз кусочек тыквы оставался и решила приготовить Ваш тортик! Пекла вчера вечером, с утра быстренько украсила (украшала остатками сметанного крема, перемешанного со сливками и с загустителем для сливок, на скорую руку перед работой, сверху выложила цукаты из апельсинов и крошку от коржей и орешков). Тортик получился нежный, очень пропитанный, носила на пробу на работу - всем очень понравился! и муж дома тоже оценил))) Спасибо, фото прилагаю)))

Валерия
Валерия
7 лет назад
Дарья,

Ой, Дашенька, спасибо огромное за такие замечательные фото - очень мило вы украсили!!! 😍
Безумно рада, что тортик пришелся вам по вкусу - мне и самой он очень понравился именно своей пропитанностью и цитрусовой ноткой 😏
Большущее спасибо вам за теплые слова и фотоочет! 🌹🌹🌹

Светлана
Светлана
8 лет назад

Очень по сезону,попробуем сегодня,у меня муж будет готовить😇

Валерия
Валерия
8 лет назад
Светлана,

Попробуйте обязательно - тортик очень вкусный (если, конечно, любите тыкву - она будет слышна во вкусе). Какой у вас муж замечательный - это большая редкость! 😘💗💐

Светлана
Светлана
8 лет назад
Валерия,

Торт просто замечательный,уже даже пропитался и кушали,очень вкусно получилось,кисло-сладкий крем и очень ароматные и солнечные коржи!А торты это новое хобби у моего мужа😋

Валерия
Валерия
8 лет назад
Светлана,

Ой, спасибо большое за отзыв! 🌹🌹🌹
Я очень рада, что у вашего мужа все получилось! 💖💖💖
Хобби хорошее, конечно, но очень опасное 😏
Я, например, своими тортами стараюсь сразу же кого-нибудь угощать 😄

Светлана
Светлана
7 лет назад
Валерия,

А я его торты только пробую,один кусочек,а он такой конституции что на него не влияет-не справедливо😜

Валерия
Валерия
7 лет назад
Светлана,

Это точно 😄
Я тоже только пробую, а потом быстренько кому-нибудь сплавляю. 😏

Показать еще комментарии
Онлайн-уроки от кулинарной студии Юлии Высоцкой
Участвовать
Похожие рецепты
Бисквитный торт с вареньем из крыжовника
Рецепт от юлии высоцкой
Бисквитный торт с вареньем из крыжовника

Вместо миндального экстракта в тесто можно добавить ваниль или любой другой аромат, который вы любите, а если под рукой нет йогурта, замените его нежирной сметаной. Миндаль лучше предварительно

Юлия Высоцкая
32
17472
3
О проектеРекламодателямПерсональные данныеПолитика конфиденциальности
ПравилаКонтактыПомощьСпецпроекты
Вконтакте
Facebook
Instagram
Одноклассники
Pinterest
Мой Мир
YouTube
Viber
Telegram
Yandex Zen
Google Assistant
Яндекс Эфир
Здесь вы найдете множество новых кулинарных идей,станете автором собственной Кулинарной книги, встретите друзей-единомышленников и сможете поболтать обо всемна свете!
Здесь вы найдете множество новых кулинарных идей,
станете автором собственной Кулинарной книги, встретите
друзей-единомышленников и сможете поболтать обо всем
на свете!
Наши проекты
Высоцкая Life
Интернет-магазин
Кулинарная студия
Кулинарные путешествия
Мастерская кухонной мебели
Лицензионные проекты
Планета Здоровья
Рецепты завтраков
от Юлии Высоцкой
Рецепты
Юлии Высоцкой
© 2003–2021 ООО «Едимдома.ру» — рецепты вкусных блюд. Все права защищены
Здесь вы найдете множество новых кулинарных идей, станете автором собственной Кулинарной книги, встретите друзей-единомышленников и сможете поболтать обо всем
Сделано c  Beta Digital Production

Примите участие в опросе!

Пройдите опрос и получите в подарок лекцию от диетолога.