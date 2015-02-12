Гречка прекрасно сочетается не только с жареным луком, грибами и поросенком, но и со сладкими фруктами. Грушу лучше взять крепкую — при тепловой обработке она сохраняет форму и дольки получаются
Гречка прекрасно сочетается не только с жареным луком, грибами и поросенком, но и со сладкими фруктами. Грушу лучше взять крепкую — при тепловой обработке она сохраняет форму и дольки получаются
Вяленые ягоды можно использовать любые — взять какие-то одни или, например, смесь клубники, вишни и клюквы.
Можно добавить кусочки цукини или запеченного сладкого перца. Если гриля нет, пожарьте овощи на сковороде. Сухие травки подойдут любые, например смесь тимьяна, розмарина и орегано.
Вариант вкусного блюда с мясом на каждый день.
|Белки
|19 г
|Жиры
|31 г
|Углеводы
|31 г
|1 шт.
|1 шт.
|300 г
|2 ст. л.
|2 зубчика
|3 ст. л.
|2 шт.
|по вкусу
|по вкусу
|150 г
Если Вы любите гречку как герой епизода фильма «Девчата» и в пост решили разнообразить кашеварение, попробуйте цветную гречку. В интернете увидела рецепт красной крупы, немного пофантазировала и
Гречневая крупа, белые грибы и сливочное масло рождены друг для друга. Содружество этих продуктов дает потрясающий вкус. Получается сливочно-нежная каша. Белые грибы идеально использовать свежие, но
Наряду с высокой пищевой ценностью пророщенная зеленая гречка является источником витаминов и микроэлементов. Салат с зеленой гречкой объединяет пользу сезонных овощей и проростков. Это яркий и
Все вкусно ,быстро и просто.неувязка в калькуляции продуктов....150гр.гречки на 4порции ....птичек покормить...а кто-нибудь строго по рецепту захочет семью накормить
Взяла к себе в кулинарную книгу. Быстро и вкусно!
Я уже неоднократно готовил гречку по-купечески,проблем нет!
Обязательно приготовлю.По рецепту совсем не сложно,и без всякого сомнения-это будет вкусно!
Вкусно и совсем не сложно! 😋
Вы правы! 😊💐