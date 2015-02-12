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Все праздники
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К сожалению, мы ничего не нашли по вашему запросу.
Вы можете ввести новый запрос или перейти в один
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Гречка по-купечески
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Гречневая каша с курагой и грушей
Рецепт от юлии высоцкой
Гречневая каша с курагой и грушей

Гречка прекрасно сочетается не только с жареным луком, грибами и поросенком, но и со сладкими фруктами. Грушу лучше взять крепкую — при тепловой обработке она сохраняет форму и дольки получаются

Юлия Высоцкая
10
40574
4
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Гречка по-купечески

Гречка по-купечески
olga kovalenko
olga kovalenko
27
12
10
Приготовление
30 минут
Рецепт на:
4 персоны
 
ОПИСАНИЕ

Вариант вкусного блюда с мясом на каждый день.

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Пищевая ценность порции
477
кКалл
20%
Белки19 г
Жиры31 г
Углеводы31 г
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шаг 1/5
Гречку промыть и просушить на смазанной маслом сковороде.
Гречку промыть и просушить на смазанной маслом сковороде.
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шаг 2/5
На растительном масле обжарить нарезанный кубиками лук, натертую морковь и мясной фарш до золотистого цвета.
На растительном масле обжарить нарезанный кубиками лук, натертую морковь и мясной фарш до золотистого цвета.
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шаг 3/5
Добавить томатную пасту, хорошо перемешать.
Добавить томатную пасту, хорошо перемешать.
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шаг 4/5
Всыпать гречку и залить кипящей водой так, чтобы она немного ее покрывала (примерно 2:1), добавить лавровый лист, посолить поперчить.
Всыпать гречку и залить кипящей водой так, чтобы она немного ее покрывала (примерно 2:1), добавить лавровый лист, посолить поперчить.
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шаг 5/5
Готовить под крышкой на медленном огне до впитывания жидкости. В готовую гречку добавить мелко нарезанный чеснок (или выдавить из чеснокодавки), перемешать и подавать!
Готовить под крышкой на медленном огне до впитывания жидкости. В готовую гречку добавить мелко нарезанный чеснок (или выдавить из чеснокодавки), перемешать и подавать!
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миша
миша
Тэги рецепта
интернациональнаягречка
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Комментарии — 12
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stankewich.a
stankewich.a
2 месяца назад

Все вкусно ,быстро и просто.неувязка в калькуляции продуктов....150гр.гречки на 4порции ....птичек покормить...а кто-нибудь строго по рецепту захочет семью накормить

Galina Ach
Galina Ach
2 месяца назад

Взяла к себе в кулинарную книгу. Быстро и вкусно!

Владимир Черных
Владимир Черных
2 года назад

Я уже неоднократно готовил гречку по-купечески,проблем нет!

Valentin Girenko
Valentin Girenko
2 года назад

Обязательно приготовлю.По рецепту совсем не сложно,и без всякого сомнения-это будет вкусно!

Жанна Тихонова
Жанна Тихонова
5 лет назад

Вкусно и совсем не сложно! 😋

olga kovalenko
olga kovalenko
5 лет назад
Жанна Тихонова,

Вы правы! 😊💐

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Здесь вы найдете множество новых кулинарных идей,
станете автором собственной Кулинарной книги, встретите
друзей-единомышленников и сможете поболтать обо всем
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