Рецепт на: 1 персону

ОПИСАНИЕ

Эти пирожки из очень простого теста получаются настолько вкусными, тончайшими, хрустящими (когда горячие), что нельзя остановиться, а с холодным кваском, ммм,прелесть..Начинка у меня из картошечки и мяса, можете готовить на свой вкус, главное, раскатать тесто как можно тоньше, оно очень эластичное и подается раскатке на отлично! Рецепт позаимствовала у прекрасной девушки Леночки Сокур, у нее всегда все очень и очень вкусно, просто не может быть по-другому!