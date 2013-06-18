Такие конвертики можно подавать с обезжиренным йогуртом или медом.
Рыбный бульон лучше всего сварить на хвостиках и головах, которые остаются после разделки рыбы, с добавлением сельдерея, лука, моркови и разных травок.
500 мл кефира,
1 яйцо,
1 ч.л разрыхлителя,
1 ч.л. соли,
2 ст. л подсолнечного масла,
600 - 700 г муки,
подсолнечное масло для жарки.
Начинка:
картофельное пюре (можно и с лучком)
мясной фарш
зелень
перец,соль
оливковое масло
*Пирожков на это количество ингредиентов получается ну очень много,поэтому советую сократить количество ингредиентов)
Вспомнила о мягчайших печеных пирожках с тоненьким тестом. Мягкими они получаются за счет финальной пропитки молоком и допекания.
Думаю, такие печеные яблоки отлично подойдут в качестве теплого ароматного десерта к любому праздничному столу в Новый Год. Для начинки Вы можете использовать абсолютно любую замороженную ягоду, хотя,
Хочу поделиться с Вами нашим семейным рецептом. Моя родня по линии мамы из Сибири. И как Вы понимаете, шаньги это традиционная еда. они представляют собой круглые лепешки, смазанные обильно
Тесто оказалось прям жидковатое, но решила муки не добавлять, повозиться с обваливанием каждого кусочка, чтобы его можно было раскачать. Зато результат оказался выше всех похвал - тоненькие, хрустящие, нереально вкусные :) Спасибо!
Начинка из картошки с мясом вместе или у Вас два вида пирожков?
Спасибо за рецепт. Получилось очень вкусно!🌹
Oчень вкусно, да еще с бульончиком 😍 Спасибо!!!
На мой взгляд неплохо. 😏