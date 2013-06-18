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Очень вкусные тоненькие пирожки с мясом и картошечкой
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Очень вкусные тоненькие пирожки с мясом и картошечкой

Очень вкусные тоненькие пирожки с мясом и картошечкой
Очень вкусные тоненькие пирожки с мясом и картошечкой
Очень вкусные тоненькие пирожки с мясом и картошечкой
Очень вкусные тоненькие пирожки с мясом и картошечкой
Очень вкусные тоненькие пирожки с мясом и картошечкой
Nin@ G.Lov.
Nin@ G.Lov.
76
109
9
Рецепт на:
1 персону
 
ОПИСАНИЕ
Эти пирожки из очень простого теста получаются настолько вкусными, тончайшими, хрустящими (когда горячие), что нельзя остановиться, а с холодным кваском, ммм,прелесть..Начинка у меня из картошечки и мяса, можете готовить на свой вкус, главное, раскатать тесто как можно тоньше, оно очень эластичное и подается раскатке на отлично! Рецепт позаимствовала у прекрасной девушки Леночки Сокур, у нее всегда все очень и очень вкусно, просто не может быть по-другому!
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Ингредиенты

500 мл кефира,
1 яйцо,
1 ч.л разрыхлителя,
1 ч.л. соли,
2 ст. л подсолнечного масла,
600 - 700 г муки,
подсолнечное масло для жарки.

Начинка:
картофельное пюре (можно и с лучком)
мясной фарш
зелень
перец,соль
оливковое масло
*Пирожков на это количество ингредиентов получается ну очень много,поэтому советую сократить количество ингредиентов)

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шаг 1/12
Соединяем кефир, яйцо, соль, разрыхлитель. подсолнечное масло, взбиваем венчиком.
Соединяем кефир, яйцо, соль, разрыхлитель. подсолнечное масло, взбиваем венчиком.
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шаг 2/12
Просеиваем туда же муку.
Просеиваем туда же муку.
На весь экран
шаг 3/12
Замешиваем мягкое тесто, оно будет немного липковатое, ни чего страшного, так и должно быть.
Замешиваем мягкое тесто, оно будет немного липковатое, ни чего страшного, так и должно быть.
На весь экран
шаг 4/12
Смазываем тесто оливковым маслом и оставляем на минут 30, чтобы тесто немного отдохнуло.
Смазываем тесто оливковым маслом и оставляем на минут 30, чтобы тесто немного отдохнуло.
На весь экран
шаг 5/12
Готовим картофельную начинку. Картофель отвариваем как на пюре, я добавила туда чесночек и укропчик. Для мясного фарша,мясо измельчить с луком в мясорубке.
Готовим картофельную начинку. Картофель отвариваем как на пюре, я добавила туда чесночек и укропчик. Для мясного фарша,мясо измельчить с луком в мясорубке.
На весь экран
шаг 6/12
Раскатать тесто очень тонко!
Раскатать тесто очень тонко!
На весь экран
шаг 7/12
..
..
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шаг 8/12
,выдавливаем стаканчиком круги,
,выдавливаем стаканчиком круги,
На весь экран
шаг 9/12
кладем картофельную начинку, так же все проделываем и с мясной,
кладем картофельную начинку, так же все проделываем и с мясной,
На весь экран
шаг 10/12
сверху ложем другой круг и лепим пирожок .
сверху ложем другой круг и лепим пирожок .
На весь экран
шаг 11/12
Раскатываем слегка скалкой,
Раскатываем слегка скалкой,
На весь экран
шаг 12/12
жарить пирожки в небольшом количестве подсолнечного масла на среднем огне. затем готовые пирожки выложить на салфетку, чтобы лишнее масло впиталось и они не были жирными. Сверху слегка посолить, прям на пирожочек. это очень вкусно! Приятного аппетита!
жарить пирожки в небольшом количестве подсолнечного масла на среднем огне. затем готовые пирожки выложить на салфетку, чтобы лишнее масло впиталось и они не были жирными. Сверху слегка посолить, прям на пирожочек. это очень вкусно! Приятного аппетита!
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Комментарии — 109
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Daniela
Daniela
1 месяц назад

Тесто оказалось прям жидковатое, но решила муки не добавлять, повозиться с обваливанием каждого кусочка, чтобы его можно было раскачать. Зато результат оказался выше всех похвал - тоненькие, хрустящие, нереально вкусные :) Спасибо!

Татьяна
Татьяна
8 месяцев назад

Начинка из картошки с мясом вместе или у Вас два вида пирожков?

khoroshka
khoroshka
2 года назад

Спасибо за рецепт. Получилось очень вкусно!🌹

Мышусик
Мышусик
3 года назад

Oчень вкусно, да еще с бульончиком 😍 Спасибо!!!

igormiha07
igormiha07
3 года назад

На мой взгляд неплохо. 😏

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Здесь вы найдете множество новых кулинарных идей,
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