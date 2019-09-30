Спецпроекты:
На кухне у Юлии
Готовим с Националь!
Праздники со вкусом
Наши проекты
Высоцкая Life
Интернет-магазин
Кулинарная студия
Невинный клуб
Ресторанная группа
Мастерская кухонной мебели
Франшиза
Доставка продуктов
НИЧЕГО НЕ НАЙДЕНО
К сожалению, мы ничего не нашли по вашему запросу.
Вы можете ввесте новый запрос или перейти в один
из наших разделов, например рецептов
Регистрация
Вход
Главная Рецепты Телепередачи Кулинарная школа Магазин Живем дома
Клуб
Поток Посты Кулинарные битвы Конкурсы Пользователи
Энциклопедия Кулинарный календарь
спецпроекты
На кухне у ЮлииГотовим с Националь!Праздники со вкусом
Крещенский сочельник
Крещенский сочельник
Сегодня • 18 января
Все праздники
Введите минимум 2 символа для поиска
НИЧЕГО НЕ НАЙДЕНО
К сожалению, мы ничего не нашли по вашему запросу.
Вы можете ввести новый запрос или перейти в один
из наших разделов, например рецептов
+ 1000
Вход
регистрация
Главная
 
Рецепты
 
Телепередачи
 
Кулинарная школа
 
Магазин
new
Каталог
Бренды
Сравнение
Контакты
Доставка и оплата
Возврат товара
 
Живем дома
 
Клуб
Посты
Кулинарные битвы
Конкурсы
Пользователи
 
Еще
Энциклопедия
Кулинарный календарь
НИЧЕГО НЕ НАЙДЕНО
К сожалению, мы ничего не нашли по вашему запросу.
Вы можете ввесте новый запрос или перейти в один
из наших разделов, например рецептов
Регистрация
Вход
Главная Рецепты Телепередачи Кулинарная школа Магазин Живем дома
Клуб
Поток Посты Кулинарные битвы Конкурсы Пользователи
Энциклопедия Кулинарный календарь
спецпроекты
На кухне у ЮлииГотовим с Националь!Праздники со вкусом
Крещенский сочельник
Крещенский сочельник
Сегодня • 18 января
Все праздники
+ 1000
Вход
регистрация
Введите минимум 3 символа для поиска
НИЧЕГО НЕ НАЙДЕНО
К сожалению, мы ничего не нашли по вашему запросу.
Вы можете ввести новый запрос или перейти в один
из наших разделов, например рецептов
Главная
 
Рецепты
 
Телепередачи
 
Кулинарная школа
 
Магазин
new
Каталог
Бренды
Сравнение
Контакты
Доставка и оплата
Возврат товара
 
Живем дома
 
Клуб
Посты
Кулинарные битвы
Конкурсы
Пользователи
 
Еще
Энциклопедия
Кулинарный календарь
Добавить рецепт
Добавить рецепт
Рецепт
Главная
»
Рецепты
»
Творожное печенье с яблоком
Реклама
Видеорецепты по теме
Пирожки с картофелем, фетой и розмарином
Рецепт от юлии высоцкой
Пирожки с картофелем, фетой и розмарином

С таким тестом нужно работать очень быстро, чтобы масло не нагрелось от рук. Пирожки можно начинить творогом, добавив любой сыр с ярко выраженным вкусом. В начинку хорошо добавить также измельченные

1 ed4 square50
Юлия Высоцкая
17
33623
6
Видеорецепты по теме
4710 ed4 attached
1 ed4 square50Юлия Высоцкая
Трубочки с грецкими орехами
4.5
80 минут
30
38383 ed4 attached
1 ed4 square50Юлия Высоцкая
Маффины с оливками и сладким перцем
4.5
60 минут
30
9745 ed4 attached
1 ed4 square50Юлия Высоцкая
Шоколадные кексы с вишней
4.5
60 минут
30
79791 ed4 attached
1 ed4 square50Юлия Высоцкая
Песочное имбирное печенье
5.0
25 минут
30
Новые рецепты
134462 ed4 attached
437361 ed4 square50alla_33
Открытый пирог с творогом и сыром
0.0
40 минут
30
134217 ed4 attached
91943 ed4 square50vicky
Корхейлевеш (щи по-венгерски)
5.0
40 минут
30
134455 ed4 attached
Ed4 square50bellaira
Эфиопское рагу из курицы с арахисом
5.0
60 минут
30
133300 ed4 attached
299698 ed4 square50Натали
Белорусские преснаки
5.0
30 минут
30
комментируемые рецепты
91943 ed4 square50vicky
1 час и 1 минуту назад
Интересенько) попробуем, надеюсь)) супчиков (щей) много не бывает☝️‼️☃️
Корхейлевеш (щи по-венгерски)
224604 ed4 square50Svetlana Gorelova
1 час и 18 минут назад
У тебя такие щи интересные) а я тут рецепт уральских щей нашла) Можно сказать, что бездна щей передо мной открывается)😜😜😜
Корхейлевеш (щи по-венгерски)
224604 ed4 square50Svetlana Gorelova
1 час и 23 минуты назад
Наташа, чудесные преснаки)😋😋😋
Белорусские преснаки
Реклама
Реклама
Рецепт дня

Творожное печенье с яблоком

5.0
52
сохранить
с изображениямибез изображений
оставить комментарий
добавить своё фото
на весь экран
Творожное печенье с яблоком
Творожное печенье с яблоком
Творожное печенье с яблоком
Творожное печенье с яблоком
Творожное печенье с яблоком
130874 ed4 square100
Творожное печенье с яблоком
Творожное печенье с яблоком
Творожное печенье с яблоком
Творожное печенье с яблоком
ТатьянаS
ТатьянаS
52
6
10
Приготовление
30 минут
Рецепт на:
20 персон
 
ОПИСАНИЕ

Многие из вас знакомы с мягким яблочным печеньем. У меня вариант еще и с творогом! С рецептом Елены (elena777) знакома давно, только я заменила яблочное пюре одним большим яблоком, а также использовала тростниковый сахар вместо обычного. Если яблоко кислое, добавьте больше сахара.

 

Участник конкурса
Конкурс рецептов «Сладкий сентябрь с Haas»
В кулинарную книгу
 
С изображениями
Без изображений
 
 
В избранное
С изображениямиБез изображений
Пищевая ценность порции
118
кКалл
5%
Белки3 г
Жиры6 г
Углеводы14 г
% от дневной нормы
1 %
1 %
1 %
Основано на вашем
возрасте, весе и активности. Является справочной информацией.
ИНГРЕДИЕНТОВ НА
ПОРЦИЙ
Основные
250 г
5 ст. л.
5 ст. л.
1 щепотка
½ ч. л.
250 г
1 ч. л.
Дополнительно
1 пакетик
Выделить все
В шопинг-лист
Загружаем ваши шопинг-листы...
Новый шопинг-лист
Вам также пригодится
Набор из 3-х керамических салатников с силиконовыми крышками
2990 руб.
Тростниковый сахар Peroni «Цейлонская корица», 240гр
499 руб.
Миска мерная
890 руб.
Спрингформа 23 см Tefal "Делибэйк" красная J1641274
1499 руб.
Мат силиконовый Apollo genio "Tarte" 40x50 см мятный
459 руб.
Набор посуды для СВЧ 2 пр.(1069285)
719 руб.
Набор для кухни 8 в 1 предметов Oursson
590 руб.
Формы для выпечки, разогрева и замораживания с крышками, 0,5 л, 15 * 12,4см. Высота борта 4,4см, 5 штук.
139 руб.
Форма для кекса 30 см Tefal "КАЛОР ЭДИШН" зеленая J1670114
949 руб.
Противень из алюминия Tefal Success 39х27 см J1602002
2889 руб.
Форма для выпечки Apollo genio "Bloom"
312 руб.
Посуда для СВЧ форма д/кекса d=220 мм 1,5 л
419 руб.
Форма для выпечки APOLLO "Lovers" светло-розовый
302 руб.
Спрингформа 23 см Tefal "КАЛОР ЭДИШН" из углеродистой стали J1661204
1199 руб.
Форма для кекса с отверстием 22 см Tefal "КАЛОР ЭДИШН" из углеродистой стали розовая J1660214
1349 руб.
Посуда для СВЧ лоток прямоугольный с крышкой 2,8 л
789 руб.
Вам также пригодится
1349 ₽
Форма для кекса с отверстием 22 см Tefal "КАЛОР ЭДИШН" из углеродистой стали голубая J1650214
в корзину
459 ₽
Посуда для СВЧ лоток квадратный c крышкой 220*220 мм 2 л (1093249)
в корзину
новинка
2090 ₽
Набор 2пр мисок сервировочных (2,3л и 3,5л) Berghoff Leo
в корзину
-15%
1714 ₽
2017
Раскладная форма Tescoma DELICIA для торта и кекса 20 см 623282
в корзину
2990 ₽
Набор из 3-х керамических салатников с силиконовыми крышками.
в корзину
291 ₽
Форма для выпечки APOLLO "Sweet" светло-розовый
в корзину
217 ₽
Алюминиевая фольга СУПЕР прочная, 12 мкн, 10 м * 30 см, в коробке
в корзину
329 ₽
Посуда для СВЧ Форма прямоугольная 260*150 мм 1320 мл б/крышки
в корзину
новинка
2990 ₽
Набор из 3-х керамических салатников с силиконовыми крышками
в корзину
565 ₽
Посуда для СВЧ форма круглая
в корзину
2449 ₽
Противень из алюминия Tefal Success 36х24 см J1601502
в корзину
новинка
2990 ₽
Набор из 3-х керамических салатников с силиконовыми крышками
в корзину
336 ₽
Набор специй для выпечки
в корзину
новинка
1470 ₽
Форма для выпечки 12 кексов Berghoff Gem
в корзину
619 ₽
Форма для выпечки круглая, стальная, антипригарная, 27х4,5 см, NADOBA, серия RADA
в корзину
-15%
284 ₽
334
Формочки Tescoma DELICIA 6 штук в комплекте 631380
в корзину
фотоотчеты к рецепту1
Добавить фотографию
258451 ed4 square150
Добавить фотографию

На весь экран
шаг 1
В творог влить растительное масло.
В творог влить растительное масло.
На весь экран
шаг 2
Всыпать сахар, соль, ванилин.
Всыпать сахар, соль, ванилин.
На весь экран
шаг 3
Натереть яблоко.
Натереть яблоко.
На весь экран
шаг 4
Добавить муку с разрыхлителем.
Добавить муку с разрыхлителем. 
На весь экран
шаг 5
Замесить тесто.
Замесить тесто.
На весь экран
шаг 6
Скатать шарики размером с абрикос и разместить их на бумаге для выпечки.
Скатать шарики размером с абрикос и разместить их на бумаге для выпечки.
На весь экран
шаг 7
Придавить каждый шарик вилкой.
Придавить каждый шарик вилкой.
На весь экран
шаг 8
Выпекать до румяности 20 минут в разогретой до 200°C духовке.
Выпекать до румяности 20 минут в разогретой до 200°C духовке.
На весь экран
шаг 9
Готовое печенье посыпать сахарной пудрой Haas.
Готовое печенье посыпать сахарной пудрой Haas.
На весь экран
шаг 10
Печенье остается мягким и при остывании.
Печенье остается мягким и при остывании.
На весь экран
шаг 11
Снаружи — небольшая корочка, внутри — пористая текстура.
Снаружи — небольшая корочка, внутри — пористая текстура.
На весь экран
шаг 12
Вкусно с кофейком, можно макать в варенье или сгущенку.
Вкусно с кофейком, можно макать в варенье или сгущенку.
На весь экран
шаг 13
Угощаемся!
Угощаемся!
ГОЛОСА ЗА РЕЦЕПТ ДНЯ(6)
Svetlana Gorelova
Svetlana Gorelova
Ирина
Ирина
Наталия
Наталия
Ксения П
Ксения П
Аня радуга
Аня радуга
Виктория
Виктория
ГОЛОСА ЗА СЛАДКИЙ РЕЦЕПТ МЕСЯЦА(3)
Натали*Лали
Натали*Лали
Olga Miske
Olga Miske
Simona
Simona
Тэги рецепта
рецепт дняинтернациональнаявыпекать, запекатьтворогневажнояблокозавтракпеченьессобойкивыпечка
Реклама
Реклама
Реклама
РЕЙТИНГ РЕЦЕПТА
РАССКАЗАТЬ ДРУЗЬЯМ
Похожие рецепты
120 минут
16
Svetlana Gorelova
Рождественский шоколадный кекс
5.0
45 минут
Едим Дома
Вафли из кабачка с сыром
0.0
40 минут
4
Ольга
Пирожное «Муравейник»
5.0
60 минут
6
Елена
Пирожное «Новогодняя красавица»
5.0
Фильтры
Сбросить все
Рецепты Юлии Высоцкой
Быстрые рецепты
Подборки
По категории блюд
По типу ингредиента
По кухне
Способ приготовления
Тип питания
Время приема пищи
По праздникам
Ингредиенты
Добавить к поиску
Исключить ингредиент
Пользователи
Показать
Найдено:99 999
Показать
Комментарии — 6
Ed4 square50
Отправить
Galina Ach
Galina Ach
04.10.2019 11:44:16

Просто и, наверное, вкусно! На выходных порадую мужа, он любит ВСЕ печеное!

ТатьянаS
ТатьянаS
06.10.2019 19:21:03
Galina Ach,

На здоровье!))) 💝👋

Svetlana Gorelova
Svetlana Gorelova
02.10.2019 09:53:21

Таня, прекрасное печенье)

ТатьянаS
ТатьянаS
06.10.2019 19:20:30
Svetlana Gorelova,

Светочка,благодарю за голос!!! 🙏👏🌼🌼🌼🍁

Наталия
Наталия
02.10.2019 08:05:27

Танюша😘, от всей души поздравляю с заслуженным РД!!!🌺🌺🌺👏👏👏

ТатьянаS
ТатьянаS
06.10.2019 19:19:30
Наталия,

Наташенька,благодарю 🌞 за поздравление 🌷 и за голос!!! 🎀🎁🎀🍁🍓🍓🍓🍁

Похожие рецепты
перейти к шагам
О проектеРекламодателямПерсональные данныеПолитика конфиденциальности
Правила КонтактыПомощьСпецпроекты
Вконтакте
Facebook
Instagram
Одноклассники
Pinterest
Мой Мир
YouTube
Viber
Telegram
Yandex Zen
Google Assistant
Яндекс Эфир
Здесь вы найдете множество новых кулинарных идей,станете автором собственной Кулинарной книги, встретите друзей-единомышленников и сможете поболтать обо всемна свете!
Здесь вы найдете множество новых кулинарных идей,
станете автором собственной Кулинарной книги, встретите
друзей-единомышленников и сможете поболтать обо всем
на свете!
Наши проекты
Высоцкая Life
Интернет-магазин
Кулинарная студия
Кулинарные путешествия
Ресторанная группа
Мастерская кухонной мебели
Лицензионные проекты
Франшиза
Доставка продуктов
Рецепты завтраков
от Юлии Высоцкой
Рецепты
Юлии Высоцкой
© 2003–2020 ООО «Едимдома.ру» — вкусные рецепты. Все права защищены
Здесь вы найдете множество новых кулинарных идей, станете автором собственной Кулинарной книги, встретите друзей-единомышленников и сможете поболтать обо всем
Сделано c  Beta Digital Production