С таким тестом нужно работать очень быстро, чтобы масло не нагрелось от рук. Пирожки можно начинить творогом, добавив любой сыр с ярко выраженным вкусом. В начинку хорошо добавить также измельченные
С таким тестом нужно работать очень быстро, чтобы масло не нагрелось от рук. Пирожки можно начинить творогом, добавив любой сыр с ярко выраженным вкусом. В начинку хорошо добавить также измельченные
Вместо маскарпоне можно использовать другой сливочный сыр, домашние сливки или некислую сметану. Ягоды подойдут любые — малина, ежевика, черника.
В Будапеште есть очень симпатичное кафе New York. Я не знаю, почему оно так называется, но булочки там — просто не оторваться, а самое опасное — вот этот Венский пирог, мой рекорд — 4 порции за час!
Вместо сливочного сыра можно взять гладкий творог, главное, чтобы он был не кислым.
Многие из вас знакомы с мягким яблочным печеньем. У меня вариант еще и с творогом! С рецептом Елены (elena777) знакома давно, только я заменила яблочное пюре одним большим яблоком, а также использовала тростниковый сахар вместо обычного. Если яблоко кислое, добавьте больше сахара.
|Белки
|3 г
|Жиры
|6 г
|Углеводы
|14 г
|250 г
|5 ст. л.
|5 ст. л.
|1 щепотка
|½ ч. л.
|250 г
|1 ч. л.
|1 пакетик
Ох, ну кто не любит пирожки?! А если они еще и слоеные? А если еще и с капустой? А если слегка хрустящие снаружи и мягкие сочные внутри? Дааа... Такие пирожки можно есть и в праздники, и в будни.
Простое домашнее печенье на сметане. Мягкое, ароматное и рассыпчатое. Форму подобрала рождественскую — ангелы и фигурки на рождественскую тематику. При замесе мне помог скребок Joseph Joseph, а
Для любителей шоколадной выпечки предлагаю рецепт мегашоколадных капкейков с вишней, грецкими орешками и шапочкой из крем-чиза.
Просто и, наверное, вкусно! На выходных порадую мужа, он любит ВСЕ печеное!
На здоровье!))) 💝👋
Таня, прекрасное печенье)
Светочка,благодарю за голос!!! 🙏👏🌼🌼🌼🍁
Танюша😘, от всей души поздравляю с заслуженным РД!!!🌺🌺🌺👏👏👏
Наташенька,благодарю 🌞 за поздравление 🌷 и за голос!!! 🎀🎁🎀🍁🍓🍓🍓🍁