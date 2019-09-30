Cлоеные пирожки с капустой «Плацинды»

Ох, ну кто не любит пирожки?! А если они еще и слоеные? А если еще и с капустой? А если слегка хрустящие снаружи и мягкие сочные внутри? Дааа... Такие пирожки можно есть и в праздники, и в будни.