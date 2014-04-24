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К сожалению, мы ничего не нашли по вашему запросу.
Вы можете ввести новый запрос или перейти в один
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Немецкий маковый творожник
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Юлия Высоцкая
44
63769
6
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Немецкий маковый творожник

Немецкий маковый творожник
Liza Oliver
Liza Oliver
92
153
9
Приготовление
2 минуты
Рецепт на:
1 персону
 
ОПИСАНИЕ

Начинка ну просто фантастическая! Пирог высокий, аппетитный, большой) мне всегда в выпечке нравится сочетание нежных и хрустящих текстур! Очень рекомендую этот рецепт для всех любителей творожников! 

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Пищевая ценность блюда
5954
кКалл
253%
Белки143 г
Жиры321 г
Углеводы626 г
% от дневной нормы
36 %
62 %
44 %
Основано на вашем
возрасте, весе и активности. Является справочной информацией.
ИНГРЕДИЕНТОВ НА
ПОРЦИЮ
Начинка
750 мл
150 г
100 г
250 г
1 шт.
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150 г
Тесто
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шаг 1/9
Растереть в крошку муку, холодное сливочное масло и сахар.
Растереть в крошку муку, холодное сливочное масло и сахар.
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шаг 2/9
Взять 2/3 крошки и уложить на дно разъемной формы 24 см, утрамбовать руками и убрать в холодильник.
Взять 2/3 крошки и уложить на дно разъемной формы 24 см, утрамбовать руками и убрать в холодильник.
На весь экран
шаг 3/9
В большой кастрюльке смешать молоко, сахар и масло для начинки, довести до кипения.
В большой кастрюльке смешать молоко, сахар и масло для начинки, довести до кипения.
На весь экран
шаг 4/9
В закипевшее молоко добавить мак и манку, перемешать и дать постоять 10 минут.
В закипевшее молоко добавить мак и манку, перемешать и дать постоять 10 минут.
На весь экран
шаг 5/9
Получится густая как сметана масса.
Получится густая как сметана масса.
На весь экран
шаг 6/9
Творог взбить с яйцом блендером.
Творог взбить с яйцом блендером.
На весь экран
шаг 7/9
Добавить творог в маковую массу и перемешать.
Добавить творог в маковую массу и перемешать.
На весь экран
шаг 8/9
Выложить начинку на охлажденное тесто.
Выложить начинку на охлажденное тесто.
На весь экран
шаг 9/9
Сверху посыпать оставшейся от теста крошкой. Отправить в духовку на 1 час при 180 гр.
Сверху посыпать оставшейся от теста крошкой. Отправить в духовку на 1 час при 180 гр.
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Тэги рецепта
выпечкаабхазская
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Комментарии — 153
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Елена
Елена
4 месяца назад

Лиза, я со словами благодарности!!! Спасибо за чудесный рецепт!!! 💐💐💐💐💐💖😘😍 Творожник просто потрясающий, безумно вкусный!!! 😋😋😋 Готовила уже много раз, но фото просто не успевала сделать 😂😂😂

Elvira
Elvira
11 месяцев назад

Очень вкусный пирог! Просто бомба! Столько маковой начинки! Ммм! Любителям маковой выпечки точно понравится. Здесь писали, что чувствуется одна манка, что это манник, а не творожник... Я даже засомневалась, печь или нет... Но когда, я отмерила 150 г мака, я поняла, что это бредовые заявления! И не может чувствоваться манка, когда СТОЛЬКО мака! Вы только посмотрите на этого красавчика! Как у него может быть бледный вкус?! Короче, автору спасибо за чудесный рецепт! Пеките- это очень вкусно!

Альона Томіліна
Альона Томіліна
3 года назад

Єто,конечно,на любителя...вчера испекла...,мне оооочень НЕ понравился,вкус ооочень бедненький і пресноватий,такое чувство,что кушаеш манную кашу только холодную,теплий он вообще ну прям-совсем каша! Может мои домашние избаловани вкусной випечкой,но єтот маковий творожник не понравился никому...и єто не маковий творожник,а маковий манник,т.к. творога не чувствуется вообще.

Malaariell
Malaariell
1 год назад
Альона Томіліна,

Попробуйте добавить больше мака, сильно больше)) и я творога положила 400 грамм... тогда не похоже на кашу) но действительно, больше манник, чем творожник)

Anastasia Laukamp
Anastasia Laukamp
2 года назад

Вчера испекла - мне очень понравился, но верхняя корочка получилась слишком сухой. В остальном рецепт замечательный, относительно не дорогой, друзьям я вообще сказала, что это такой необычный чизкейк (почему-то на манку все реагируют, как чёрт на ладан), но всем очень понравился. Думаю, действительно можно готовить с фруктами, как писали ниже. Если маскапоне и филадельфия Вам не по карману или попросту у Вас не продаётся - такой манник не хуже ни разу.

Elvyra Rakovskaja
Elvyra Rakovskaja
2 года назад

рецепт очень хороший, но только вот на счет мака не очень понятно... обязательно перемолоть надо? или как... ? 🤔🙂

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Здесь вы найдете множество новых кулинарных идей,
станете автором собственной Кулинарной книги, встретите
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