Для такого пирога прекрасно подойдут красные апельсины. Не найдете семолину, добавьте в тесто манку. Подавать хорошо со взбитыми сливками, мороженым или жирной сметаной.
Ромовые бабы, вернее, портвейновые бабы, потому что вместо рома в сиропе мы используем портвейн. Это португальская версия ромовой бабы, о которой мне рассказала одна полька, которая учила
Сметана придает тесту приятную кислинку и сочность, а цедра лимона прекрасно дружит с ягодами — сюда подойдут любые, даже замороженные. Можно добавить корицу, ваниль — пряности и специи, которые
Начинка ну просто фантастическая! Пирог высокий, аппетитный, большой) мне всегда в выпечке нравится сочетание нежных и хрустящих текстур! Очень рекомендую этот рецепт для всех любителей творожников!
|Белки
|143 г
|Жиры
|321 г
|Углеводы
|626 г
|750 мл
|150 г
|100 г
|250 г
|1 шт.
|150 г
|150 г
|300 г
|130 г
|100 г
Слойки с сыром и спаржевой фасолью. Фасоль можно заменить на спаржу, сыр добавить любой по вашему вкусу. Готовить быстро и просто.
Лиза, я со словами благодарности!!! Спасибо за чудесный рецепт!!! 💐💐💐💐💐💖😘😍 Творожник просто потрясающий, безумно вкусный!!! 😋😋😋 Готовила уже много раз, но фото просто не успевала сделать 😂😂😂
Очень вкусный пирог! Просто бомба! Столько маковой начинки! Ммм! Любителям маковой выпечки точно понравится. Здесь писали, что чувствуется одна манка, что это манник, а не творожник... Я даже засомневалась, печь или нет... Но когда, я отмерила 150 г мака, я поняла, что это бредовые заявления! И не может чувствоваться манка, когда СТОЛЬКО мака! Вы только посмотрите на этого красавчика! Как у него может быть бледный вкус?! Короче, автору спасибо за чудесный рецепт! Пеките- это очень вкусно!
Єто,конечно,на любителя...вчера испекла...,мне оооочень НЕ понравился,вкус ооочень бедненький і пресноватий,такое чувство,что кушаеш манную кашу только холодную,теплий он вообще ну прям-совсем каша! Может мои домашние избаловани вкусной випечкой,но єтот маковий творожник не понравился никому...и єто не маковий творожник,а маковий манник,т.к. творога не чувствуется вообще.
Попробуйте добавить больше мака, сильно больше)) и я творога положила 400 грамм... тогда не похоже на кашу) но действительно, больше манник, чем творожник)
Вчера испекла - мне очень понравился, но верхняя корочка получилась слишком сухой. В остальном рецепт замечательный, относительно не дорогой, друзьям я вообще сказала, что это такой необычный чизкейк (почему-то на манку все реагируют, как чёрт на ладан), но всем очень понравился. Думаю, действительно можно готовить с фруктами, как писали ниже. Если маскапоне и филадельфия Вам не по карману или попросту у Вас не продаётся - такой манник не хуже ни разу.
рецепт очень хороший, но только вот на счет мака не очень понятно... обязательно перемолоть надо? или как... ? 🤔🙂