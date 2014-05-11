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Хотя я и отнесла это блюда в раздел украинской кухни, но только потому что Одесса территориально принадлежит Украине. Одесская кухня, как самостоятельная, имеет место быть. По сути в ней присутствует колорит и украинской, и русской, и еврейской, и молдавкой кухонь, а также Средеземноморской, так как Одесса портовый город и он очень много впитал от своих гостей. А об этом блюде я была наслышана с детства. Его очень любили готовить мои одесские бабушки и прабабушки. Но, к сожалению, когда я была уже в таком возрасте, что можно учиться их кулинарным хитростям, они уже в силу своего возраста не могли мне все рассказать и показать. Я долго искала этот рецепт и вот недавно нашла его у одесского ресторатора Савелия Либкина. Очень сытное, но трудоемкое блюдо. Мои родителям оно напомнило их детсво, и в моей семье оно тоже прижилось!
|Белки
|170 г
|Жиры
|108 г
|Углеводы
|65 г
|6 головок
|150 г
|50 мл
|4 шт.
|5 ст. л.
|1 ст. л.
|4 л
|150 г
|150 г
|150 г
|2 щепотки
|1 щепотка
|1 ½ кг
В нашей семье появились еще одни полюбившиеся котлеты из куриной грудки. Масло придает им сочности, а зелень делает поистине вкусными и ароматными. По вкусу чем-то напоминает котлеты по-киевски.
Огромное спасибо Виктории Попин за это ароматное диетическое блюдо в греческом стиле. Орегано, чеснок и лимон очень хорошо насыщают своим ароматом маринад и делают мясо нежным и полным вкуса.
в нашей семье бабушка тоже часто готовила, и мама сейчас изредка делает, но... никакой смеси масел! лук обжаривается на курином жире, и манку и яйца мы не добавляли. Мука перемешивалась с этим растопленным жиром с луком+потрошками. А варим мы не в бульоне - что тоже можно, а в подливе от жаркого, оно получается еще вкуснее.
Спасибо!Так точно делала моя мама.
Скоро еврейская пасха ,сделаю
фото прикрепила.
ну, вот я и с отчетом как и обещала. Приготовила, съели почти сразу, очень понравилось! Правда как обычно не хватило терпения дождаться пока полностью остынет, поэтому кусочек не совсем схватился. Сам процесс приготовления занял совсем не много времени. я думаю , если потроха крутить на мясорубке, все пройдет еще быстрее.
Спасибо за такой доступный и вкусный рецепт!💐
Труд, достойный уважения, и результат того стоит.🌹🌹🌹