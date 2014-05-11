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Юлия Высоцкая
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0
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Куриная шейка

Куриная шейка
Анэлия
4
18
10
Приготовление
4 часа и 30 минут
Рецепт на:
4 персоны
 

ОПИСАНИЕ

Хотя я и отнесла это блюда в раздел украинской кухни, но только потому что Одесса территориально принадлежит Украине. Одесская кухня, как самостоятельная, имеет место быть. По сути в ней присутствует колорит и украинской, и русской, и еврейской, и молдавкой кухонь, а также Средеземноморской, так как Одесса портовый город и он очень много впитал от своих гостей. А об этом блюде я была наслышана с детства. Его очень любили готовить мои одесские бабушки и прабабушки. Но, к сожалению, когда я была уже в таком возрасте, что можно учиться их кулинарным хитростям, они уже в силу своего возраста не могли мне все рассказать и показать. Я долго искала этот рецепт и вот недавно нашла его у одесского ресторатора Савелия Либкина. Очень сытное, но трудоемкое блюдо. Мои родителям оно напомнило их детсво, и в моей семье оно тоже прижилось!

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Пошаговый рецепт с фото

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С курицы аккуратно снимаем кожу целиком, так, чтобы нетронутыми остались крылья. Я перед этим замачиваю ее в воде часа на 2-3, и кожа легче снимается.
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Лук мелко режем и обжариваем его до прозрачности на смеси сливочного и растительного масла. Остужаем.
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Куриные потроха отвариваем. Затем мелко режем. И вот здесь мнение родителей разделились, потому что одна бабушка потрошка мелко резала, а другая прокручивала на мясорубке. Кому как нравится. Я предпочитаю мелко нарезать. Вводим нарезанные потроха в остывшую масляно-луковую смесь.
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Добавляем туда же муку, манку, яйца и осторожно вымешиваем.
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Кожу зашиваем таким образом, чтобы образовался мешок с крыльями с отверстием в районе куриной гузки.
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Заполняем наш мешок полученной массой и зашиваем.
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В готовый закипевший бульон кладем шейку и варим ее 45 минут на очень маленьком огне, практически без кипения (в оригинале бульон берется куриный, но и овощной тоже не так плох).
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После этого шейку нужно остудить в этом же бульоне минимум 2 часа, а лучше ночь. Подается нарезанная на ломтики как основное блюдо. Можно снять кожу. нарезать и залить бульоном с зеленью как первое блюдо. Приятного аппетита!
После этого шейку нужно остудить в этом же бульоне минимум 2 часа, а лучше ночь. Подается нарезанная на ломтики как основное блюдо. Можно снять кожу. нарезать и залить бульоном с зеленью как первое блюдо. Приятного аппетита!
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ГОЛОСА ЗА РЕЦЕПТ ДНЯ(2)
yanina101
yanina101
Оксана
Оксана
Тэги рецепта
основные блюдакурицаяйцамясные продуктыовощи и зеленькрупыптицаукраинская кухнягорячие блюда украинской кухнимолочные продукты
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Комментарии — 18
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Ааа Ааа
Ааа Ааа
1 год назад

в нашей семье бабушка тоже часто готовила, и мама сейчас изредка делает, но... никакой смеси масел! лук обжаривается на курином жире, и манку и яйца мы не добавляли. Мука перемешивалась с этим растопленным жиром с луком+потрошками. А варим мы не в бульоне - что тоже можно, а в подливе от жаркого, оно получается еще вкуснее.

Ira Savranskaya
Ira Savranskaya
2 года назад

Спасибо!Так точно делала моя мама.
Скоро еврейская пасха ,сделаю

наталья
наталья
6 лет назад

фото прикрепила.

наталья
наталья
6 лет назад

ну, вот я и с отчетом как и обещала. Приготовила, съели почти сразу, очень понравилось! Правда как обычно не хватило терпения дождаться пока полностью остынет, поэтому кусочек не совсем схватился. Сам процесс приготовления занял совсем не много времени. я думаю , если потроха крутить на мясорубке, все пройдет еще быстрее.
Спасибо за такой доступный и вкусный рецепт!💐

Галина
Галина
6 лет назад

Труд, достойный уважения, и результат того стоит.🌹🌹🌹

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