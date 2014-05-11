Хотя я и отнесла это блюда в раздел украинской кухни, но только потому что Одесса территориально принадлежит Украине. Одесская кухня, как самостоятельная, имеет место быть. По сути в ней присутствует колорит и украинской, и русской, и еврейской, и молдавкой кухонь, а также Средеземноморской, так как Одесса портовый город и он очень много впитал от своих гостей. А об этом блюде я была наслышана с детства. Его очень любили готовить мои одесские бабушки и прабабушки. Но, к сожалению, когда я была уже в таком возрасте, что можно учиться их кулинарным хитростям, они уже в силу своего возраста не могли мне все рассказать и показать. Я долго искала этот рецепт и вот недавно нашла его у одесского ресторатора Савелия Либкина. Очень сытное, но трудоемкое блюдо. Мои родителям оно напомнило их детсво, и в моей семье оно тоже прижилось!