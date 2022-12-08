Статьи о кулинарии и не только

Подготовка к Новому году, пожалуй, такая же важная и волнительная часть праздника, как и само
Подготовка к Новому году, пожалуй, такая же важная и волнительная часть праздника, как и само
Рождественский штоллен — традиционное праздничное угощение в Германии. Первые упоминания о нем
Пряный отвар на меду был народным любимчиком в течение нескольких веков. Сбитень готовили дома,
Совсем скоро под бой курантов мы будем разливать по бокалам искрящееся вино и поздравлять друг друга
«Батат, или, как его еще называют, сладкая картошка, — замечательная вещь. Если вы любите супы-пюре,
Даже обыкновенная картошка с мясом покажется оригинальной, если приготовить ее в горшочке. За счет
Ароматные тефтели, миниатюрные сочные котлеты и аппетитные фрикадельки занимают первые места в
У каждого любителя кулинарии должны быть проверенные рецепты, которые выручат в любой ситуации, а
Брокколи обласкана вниманием и любовью диетологов. И надо сказать, имеет на это все основания.
Можно ли представить осень без чашечки горячего кофе? Когда за окном пестрит красками листопад,
Ананасная гуава, фрукт вечной молодости, витаминная бомба — все это о небольшой, но такой полезной
Перечисление сезонных фруктов поздней осени не займет много времени. Зато каждый ее дар наделен
Один из главных принципов правильного питания заключается в поддержании баланса белков, жиров и
С наступлением первых холодов на прилавках магазинов появляется хурма. Эта мягкая южная ягода
Конфитюр, джем, варенье — сладкие заготовки, которые выручают в любой ситуации. Если в запасах
Яркая, ароматная и чуть сладковатая свекла попала в Киевскую Русь из Византии, куда ее завезли
Когда пышное тесто уже готово отправиться в духовку, остается лишь один финальный штрих. Подошедшую
Четыре года компания Nielsen проводила маркетинговое исследование и выяснила, как изменились
Фейхоа по вкусу напоминает землянику, киви и ананас одновременно. Впервые фрукт, названный в честь
Благодаря необычному виду продукт иногда называют аллигаторовой грушей. Темная шероховатая оболочка
Мексиканская кесадилья — это маленький праздник, который оживит повседневное меню фейерверком
Сладкий и ароматный, сочный и яркий фрукт, один из самых популярных ингредиентов южноазиатской кухни
Завтрак на бегу, быстрый перекус в офисе и вечер перед телевизором с полуфабрикатами и газировкой...
Что нужно для кулинарного вдохновения? Хорошее настроение, интересный и простой рецепт, набор
Пленительный шоколадный вкус какао дарит ощущение тепла и уюта, которого особенно не хватает в
Давно известно, что не только спорт, физическая нагрузка или классическая медитация способны вернуть
О пользе шиповника известно давно. Его применяли в лечебных целях еще в Древней Греции, а затем и в
Если в вашей семье любят сытные блюда с мясным фаршем, то эта подборка для вас! Главный ингредиент
Самая яркая осенняя ягода умеет не только радовать глаз. Рябина уменьшает отеки и воспаления,
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Вместе мы будем разбираться в том, как составлять сбалансированный рацион, вкусно готовить полезную пищу, гармонично сочетать еду и напитки. Самое пристальное внимание мы уделим принципам здорового питания детей. А еще в этом разделе вы найдете интересные тесты, с помощью которых проверите кулинарные познания и расширите кругозор.
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